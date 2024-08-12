Bu Aşka Son Noktayı Koydular: İsmail Hacıoğlu ve Barıştığı Eski Eşi Duygu Kumarki Yeniden Yollarını Ayırdı
Bu Aşka Son Noktayı Koydular: İsmail Hacıoğlu ve Barıştığı Eski Eşi Duygu Kumarki Yeniden Yollarını Ayırdı
Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ve eski eşi Duygu Kumarki geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırmış ardından ocak ayında ikili, ilişkiye bir şans daha tanımıştı. Çiftin evliliğini verdikleri ikinci şans da kurtaramadı...
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Son zamanlarda, başarılı oyunculuğuyla hem televizyon hem de sinema ekranlarında gördüğümüz isimlerden biri İsmail Hacıoğlu. Kendisini en son 'Mahkum' isimli diziyle ekranlarda görmüştük.
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Hacıoğlu, 2016 yılında hayatını Duygu Kumarki ile birleştirdi. Çift anlaşmazlıklar ve ihanet iddiaları nedeniyle 2020 yılında evliliklerini sonlandırdı.
İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'nin evliliklerinden bir de Yemin isminde kızları var.
O dönemde boşanmanın sebebi İsmail Hacıoğlu'nun meslektaşı Merve Çağıran ile olan ilişkisi gösterilmişti. Çağıran, ''yuva yıkan kadın değilim'' diyerek iddiaları yalanlamıştı belki biliyorsunuzdur. İlişkileri bir süre devam etse de Çağıran ve Hacıoğlu ikilisi, ardından geri dönüşsüz bir şekilde yollarını ayırdı.
Daha sonra Hacıoğlu, sevilen oyuncu Aslıhan Gürbüz ile yepyeni bir aşka yelken açıp maziyi kara kaplı defterlere gömdü sanmıştık ki öyle olmamış. Bir süre dolu dizgin aşk yaşayan bu çift, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ayrılık kararı aldı.
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Aşk ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan ve adı sık sık ihanet iddialarıyla yankılanan Hacıoğlu, ani bir kararla ocak ayında eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden bir birlikteliğe başlamıştı. Çekirdek ailenin bir araya gelmesi birçok kişiyi sevindirse de Duygu hanımın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göre çift, anlaşmalı olarak tekrar yollarını ayırma kararı aldı.
Duygu Kumarki'nin ayrılığı açıkladığı sosyal medya paylaşımı ise bu şekilde👇
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