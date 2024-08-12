Onu Hiç Böyle Görmedik: Büyük İmaj Değişikliğine Giden Nilperi Şahinkaya'nın Son Haline Övgü Yağdı!
Onu Hiç Böyle Görmedik: Büyük İmaj Değişikliğine Giden Nilperi Şahinkaya'nın Son Haline Övgü Yağdı!
Son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya bu sefer de radikal bir karar alıp saçlarını boyatınca değişen imajıyla gündeme bomba gibi düştü.
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İlk kez "Deniz Yıldızı", "Öyle Bir Geçer Zaman ki" gibi dizilerle ekranlarda gördüğümüz Nilperi Şahinkaya "Kiraz Mevsimi" dizisinde canlandırdığı 'Şeyma' karakteriyle tanınmıştı.
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncu bitmeyen enerjisi, doğal ve çılgın hallerini aynen yansıtan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Belki denk gelmişsinizdir, ütü masasına uzanıp verdiği pozla kullanıcılara "ne anlatmak istiyor?" dedirtince direkt goygoyculara malzeme çıkarmıştı.
Sevilen oyuncu geçtiğimiz günlerde de "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notuyla paylaştığı kırmızlı bikinili pozlarıyla yorum yağmuruna tutulmuştu.
Bu sefer saç boyatma perilerine kucak açan Nilperi Şahinkaya, saçlarını kestirip kendisinde daha önce görmediğimiz bir renge boyattı. Yeni imajını ''Şimdi gel de gör beni bambaşka biri'' notuyla takipçileriyle paylaşan Şahinkaya'nın son hali tam puan aldı.
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Gelin, Nilperi Şahinkaya'nın dostları ve takipçilerinden gelen yorumları okuyalım:
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