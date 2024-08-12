Merve Boluğur Fake Tweet Sonrası 'Erkekleri Koruma Derneği'nin Dava Meselesi Büyüyünce Açıklama Yaptı!
Merve Boluğur Fake Tweet Sonrası 'Erkekleri Koruma Derneği'nin Dava Meselesi Büyüyünce Açıklama Yaptı!
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Acemi Cadlı dizisinde hayat verdiği "Ayşegül" karakteriyle hafızalarımıza kazınan Merve Boluğur gerek kariyeri gerekse de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
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Bir dönem ayrılık sonrası psikolojisinin bozulduğu iddia edilen bu durumunun da sosyal medya profiline yansıttığı söylenen ünlü oyuncu şimdilerde eski hallerine geri dönmeye başladı.
Ne yapsa olay olmaya devam eden Merve Boluğur geçtiğimiz gün epey alakasız bir konuyla gündeme bomba gibi düştü.
"Erkekleri Koruma Derneği" adlı bir X hesabı, Merve Boluğur'a ait olmadığını yedi cihanın duyduğu parodi hesabından atılan "Erkeklerin %99'u şerefsizdir" tweetini gerçek zannetti.
Söz konusu tweetten sonra "Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz" diye karşılık verince ortalık karıştı. Birçok site de "Merve Boluğur'a dava" diyerek haberi hızla yaymaya başlayınca olaylar daha da büyüdü.
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Gündem böylesine karşısınca ünlü oyuncudan bir cevap ya da açıklama gelecek mi diye beklerken arka arkaya eski selfieler paylaşılmaya başlandı.
Haberlerin boy boy manşetlere taşınmasıyla tepesi atan Merve Boluğur "Son kez söylüyorum, benim sadece Instagram hesabım mevcuttur." diyerek söz konusu hesabın kendisine ait olmadığı bir kez daha yeniledi!
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