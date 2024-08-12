Mahsun Kırmızıgül Protokol Krizi Yaşayıp Kibarca Küfür Eden Ajda Pekkan'ın Dimdik Arkasında Durdu!
Mahsun Kırmızıgül Protokol Krizi Yaşayıp Kibarca Küfür Eden Ajda Pekkan'ın Dimdik Arkasında Durdu!
Geçtiğimiz günlerde Harbiye konseri esnasında protokoldeki seyircilerin şarkı bitmeden kalkmasına sinirlenince kibarca küfredip nezaket dersi vermesi epey gündem olmuştu. Magazin Burada tarafından görüntülenen Mahsun Kırmızıgül'se 'saygısızlık' diyerek Süperstar'ın arkasında durdu.
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Türk müzik dünyasının en kıymetli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan havalı kombinleri ve bitmeyen enerjisiyle sevdiklerinin karşısına çıkıp sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor.
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Hatırlarsınız, Süperstar geçtiğimiz hafta Harbiye Sahnesi'nde beklenmedik bir olay yaşamıştı. Konserinin devam ettiği sırada protokolde oturan bir grubun yerinden kalkıp gitmeye çalışmasını gören Pekkan epey sinirlenmişti.
O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz...
“Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz.” diyerek ekibe kibar kibar küfredip nezaket dersin veren Ajda Pekkan lafını saydıktan sonra sahnenin ortasına geri dönüp "Bambaşka Biri" şarkısını okumaya devam etmişti.
"Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" diyerek dinleyenlerinden alkışla destek alan Süperstar'a bir destek de Mahsun Kırmızıgül'den geldi.
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Magazin Burada tarafından görüntülenen Kırmızıgül, "Ajda Pekkan haklı. Yıllarını sanata adamış, benim de eski komşum. Ona toz kondurmam" diyip sözlerine de devam etti:
"Bu sanat dünyasına ve sanatçıya yapılmış büyük bir saygısızlık bence. Acil durumlara bir şey diyemem ama yapılmamalı"
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