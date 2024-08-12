Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Mahsun Kırmızıgül Protokol Krizi Yaşayıp Kibarca Küfür Eden Ajda Pekkan'ın Dimdik Arkasında Durdu!

Mahsun Kırmızıgül Protokol Krizi Yaşayıp Kibarca Küfür Eden Ajda Pekkan'ın Dimdik Arkasında Durdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.08.2024 - 12:23

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konseri esnasında protokoldeki seyircilerin şarkı bitmeden kalkmasına sinirlenince kibarca küfredip nezaket dersi vermesi epey gündem olmuştu. Magazin Burada tarafından görüntülenen Mahsun Kırmızıgül'se 'saygısızlık' diyerek Süperstar'ın arkasında durdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk müzik dünyasının en kıymetli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan havalı kombinleri ve bitmeyen enerjisiyle sevdiklerinin karşısına çıkıp sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor.

Türk müzik dünyasının en kıymetli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan havalı kombinleri ve bitmeyen enerjisiyle sevdiklerinin karşısına çıkıp sahnelerin tozunu attırmaya devam ediyor.

Hatırlarsınız, Süperstar geçtiğimiz hafta Harbiye Sahnesi'nde beklenmedik bir olay yaşamıştı. Konserinin devam ettiği sırada protokolde oturan bir grubun yerinden kalkıp gitmeye çalışmasını gören Pekkan epey sinirlenmişti.

Hatırlarsınız, Süperstar geçtiğimiz hafta Harbiye Sahnesi'nde beklenmedik bir olay yaşamıştı. Konserinin devam ettiği sırada protokolde oturan bir grubun yerinden kalkıp gitmeye çalışmasını gören Pekkan epey sinirlenmişti.

O anların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz...

“Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz.” diyerek ekibe kibar kibar küfredip nezaket dersin veren Ajda Pekkan lafını saydıktan sonra sahnenin ortasına geri dönüp "Bambaşka Biri" şarkısını okumaya devam etmişti.

“Otursunlar buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz.” diyerek ekibe kibar kibar küfredip nezaket dersin veren Ajda Pekkan lafını saydıktan sonra sahnenin ortasına geri dönüp "Bambaşka Biri" şarkısını okumaya devam etmişti.

Detaylarını da içeriğimizde vermiştik:

"Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" diyerek dinleyenlerinden alkışla destek alan Süperstar'a bir destek de Mahsun Kırmızıgül'den geldi.

"Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" diyerek dinleyenlerinden alkışla destek alan Süperstar'a bir destek de Mahsun Kırmızıgül'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Magazin Burada tarafından görüntülenen Kırmızıgül, "Ajda Pekkan haklı. Yıllarını sanata adamış, benim de eski komşum. Ona toz kondurmam" diyip sözlerine de devam etti:

Magazin Burada tarafından görüntülenen Kırmızıgül, "Ajda Pekkan haklı. Yıllarını sanata adamış, benim de eski komşum. Ona toz kondurmam" diyip sözlerine de devam etti:

"Bu sanat dünyasına ve sanatçıya yapılmış büyük bir saygısızlık bence. Acil durumlara bir şey diyemem ama yapılmamalı"

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın