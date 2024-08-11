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Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Seksi Dans Ettiğini Sandığı Anlar Goygoycuların Diline Düştü!

Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Seksi Dans Ettiğini Sandığı Anlar Goygoycuların Diline Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.08.2024 - 17:30

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, katıldığı partide sergiledi dansıyla goygoycuların diline düştü.

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2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin yarışmadan sonra adeta bir fenomene dönüşüp herkese adını duyurmayı başarmış bir isim oldu.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin yarışmadan sonra adeta bir fenomene dönüşüp herkese adını duyurmayı başarmış bir isim oldu.

O yıllarda hayatımıza giren ve gerek çalkantılı aşk hayatı gerek olay olan sosyal medya paylaşımlarıyla kalıcılığını koruyan ünlü güzel manşetlerden düşmez oldu.

O yıllarda hayatımıza giren ve gerek çalkantılı aşk hayatı gerek olay olan sosyal medya paylaşımlarıyla kalıcılığını koruyan ünlü güzel manşetlerden düşmez oldu.

Tescilli güzel son olarak geçtiğimiz akşam kızıyla beraber dünya turuna tam gaz devam eden Şeyma Subaşı'nın da yer aldığı bir partide boy gösterdi.

Tescilli güzel son olarak geçtiğimiz akşam kızıyla beraber dünya turuna tam gaz devam eden Şeyma Subaşı'nın da yer aldığı bir partide boy gösterdi.

Yeşil ve ışıltılı elbisesiyle yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Şevval Şahin Instagram hesabından paylaştığı ve seksi olduğunu düşündüğü videosuyla yine ve yeniden dillere fena düştü.

Yeşil ve ışıltılı elbisesiyle yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Şevval Şahin Instagram hesabından paylaştığı ve seksi olduğunu düşündüğü videosuyla yine ve yeniden dillere fena düştü.

Gelin önce Şevval Şahin'in sergilediği dans performansı görelim...

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Ardından da sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına şöyle bir bakalım!

Ardından da sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan birkaçına şöyle bir bakalım!
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