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Londra Rüyasına Son Verip Yurda Dönen Bergüzar Korel Bu Sefer de Sarışınlığa Veda Etti!

Londra Rüyasına Son Verip Yurda Dönen Bergüzar Korel Bu Sefer de Sarışınlığa Veda Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.08.2024 - 15:55

Biricik eşi Halit Ergenç'le yıllar önce taşındıkları Londra'dan yurda dönüş yapan Bergüzar Korel yeni dizisi için sarıya boyattığı saçlarında büyük değişiklik yapıp kumrala geri döndü! Pek çok kullanıcıysa ünlü oyuncunun gençleştiğini düşündü.

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Binbir Gece dizisinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturduktan sonra magazinin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.

Binbir Gece dizisinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturduktan sonra magazinin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.

2010'da dünyaya gelen oğulları Ali'yle ilk kez anne ve baba olan ünlü ikili 2020 yılının Mart ayında da Han verdikleri ikinci oğullarını kucaklarına almışlardı. Sevilen çiftin son olarak Leyla adında bir de kızları olmuştu.

2010'da dünyaya gelen oğulları Ali'yle ilk kez anne ve baba olan ünlü ikili 2020 yılının Mart ayında da Han verdikleri ikinci oğullarını kucaklarına almışlardı. Sevilen çiftin son olarak Leyla adında bir de kızları olmuştu.

Belki hatırlarsınız, bundan yıllar önce radikal bir karar alan Ergenç ailesi çocuklarının eğitimi için geçtiğimiz yıllarda Londra'ya taşınmış hayatlarını orada sürdürmeye başlamışlardı.

Belki hatırlarsınız, bundan yıllar önce radikal bir karar alan Ergenç ailesi çocuklarının eğitimi için geçtiğimiz yıllarda Londra'ya taşınmış hayatlarını orada sürdürmeye başlamışlardı.

O dönemde ülkemizdeki projelerde boy göstermeye devam eden Halit Ergenç'in sırf özlediğini ailesini görmek için 24 saatliğine İngiltere'ye gidip gelmesi de dikkatlerden kaçacak gibi değildi.

O dönemde ülkemizdeki projelerde boy göstermeye devam eden Halit Ergenç'in sırf özlediğini ailesini görmek için 24 saatliğine İngiltere'ye gidip gelmesi de dikkatlerden kaçacak gibi değildi.

Geçtiğimiz aylarda ise ünlü ikiliden şaşırtan bir karar gelmiş ve yoğun işleri yüzünden İstanbul’a geri dönüş yapmışlardı.

Geçtiğimiz aylarda ise ünlü ikiliden şaşırtan bir karar gelmiş ve yoğun işleri yüzünden İstanbul’a geri dönüş yapmışlardı.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

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Yurda dönüş yaptıktan sonra epey kilo verdiği gözlemem Bergüzar Korel, Düğüm dizisiyle uzak kaldığı ekranlara dönmüş ancak hiç alışık olmadığımız bir tarza bürünüp saçlarını kestirip sarıya boyatmıştı.

Yurda dönüş yaptıktan sonra epey kilo verdiği gözlemem Bergüzar Korel, Düğüm dizisiyle uzak kaldığı ekranlara dönmüş ancak hiç alışık olmadığımız bir tarza bürünüp saçlarını kestirip sarıya boyatmıştı.

5 Ağustos'ta Instagram hesabından bir story atığ "Sarıya veda diyebilir miyiz?" notu düşen güzel oyuncunun nasıl bir renk seçtiği merak konusu olmuştu.

5 Ağustos'ta Instagram hesabından bir story atığ "Sarıya veda diyebilir miyiz?" notu düşen güzel oyuncunun nasıl bir renk seçtiği merak konusu olmuştu.

"Çünkü ağustos 7’sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için😌 ve evet I’m back🤎" notuyla son halini paylaşan Korel kahverengiye döndürdüğü saçlarıyla büyük beğeni topladı.

"Çünkü ağustos 7’sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için😌 ve evet I’m back🤎" notuyla son halini paylaşan Korel kahverengiye döndürdüğü saçlarıyla büyük beğeni topladı.
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