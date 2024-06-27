Yıllar Önce Yerleştikleri Londra Rüyası Sona Eren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Ülkeye Geri Döndü!

Ünlü ikiliden 'Bizim ergen bir oğlumuz var artık, Ali 14 yaşında oldu. Çoğu kişi bilir küçüklüğünden beri müziğe büyük bir ilgisi vardı, eğitimini bu yönde almak istiyordu. Onun istediği okullar ve almak istediği eğitim oradaydı. Biz de bu şansı değerlendirmek istedik, güzel de bir okul kazandı. Gidip geliyoruz. Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı' açıklaması da yakın zamanda gelmişti.