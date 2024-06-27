Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yıllar Önce Yerleştikleri Londra Rüyası Sona Eren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Ülkeye Geri Döndü!

Yıllar Önce Yerleştikleri Londra Rüyası Sona Eren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Ülkeye Geri Döndü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.06.2024 - 18:19

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bundan yıllar önce Londra'ya taşınmışlardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü ikili aldıkları teklifler yüzünden İstanbul'a geri dönmek durumunda kaldı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2009 yılının Ağustos ayında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

2009 yılının Ağustos ayında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

2010'da kucaklarına aldıkları Ali adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadan ünlü çiftin 2020 yılının Mart ayında da Han verdikleri ikinci oğulları dünyaya gelmişti.

2010'da kucaklarına aldıkları Ali adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadan ünlü çiftin 2020 yılının Mart ayında da Han verdikleri ikinci oğulları dünyaya gelmişti.

Magazinin en gözde çiftleri arasında yer alan Ergenç ailesi çocuklarının eğitimi için geçtiğimiz yıllarda Londra'ya yerleşmişti.

Magazinin en gözde çiftleri arasında yer alan Ergenç ailesi çocuklarının eğitimi için geçtiğimiz yıllarda Londra'ya yerleşmişti.

Lüks evlerinin her detayı ise takipçilerinin ağzını açık bırakmaya yetmişti desek yanlış olmaz...

Lüks evlerinin her detayı ise takipçilerinin ağzını açık bırakmaya yetmişti desek yanlış olmaz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizdeki projelerde yer alan Halit Ergenç'in çocuklarını görmek için 24 saatliğine de olsa İngiltere'ye gidip geldiği anlar da gözlerden kaçmıyordu.

Ülkemizdeki projelerde yer alan Halit Ergenç'in çocuklarını görmek için 24 saatliğine de olsa İngiltere'ye gidip geldiği anlar da gözlerden kaçmıyordu.

Ünlü ikiliden 'Bizim ergen bir oğlumuz var artık, Ali 14 yaşında oldu. Çoğu kişi bilir küçüklüğünden beri müziğe büyük bir ilgisi vardı, eğitimini bu yönde almak istiyordu. Onun istediği okullar ve almak istediği eğitim oradaydı. Biz de bu şansı değerlendirmek istedik, güzel de bir okul kazandı. Gidip geliyoruz. Çok özlüyorum ülkemi, köklerimi ve arkadaşlarımı' açıklaması da yakın zamanda gelmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Londra’daki göz alıcı evlerini ünlü mimara emanet eden çift, işleri yüzünden İstanbul’a dönüş yaptı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Londra’daki göz alıcı evlerini ünlü mimara emanet eden çift, işleri yüzünden İstanbul’a dönüş yaptı.

Yeni işleri için yurda dönüş yapan Bergüzar Korel bu sabah İstanbul'a dönüşü hakkında ilk paylaşımı da yaptı.

Yeni işleri için yurda dönüş yapan Bergüzar Korel bu sabah İstanbul'a dönüşü hakkında ilk paylaşımı da yaptı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
8
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın