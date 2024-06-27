Yıllar Önce Yerleştikleri Londra Rüyası Sona Eren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Ülkeye Geri Döndü!
Yıllar Önce Yerleştikleri Londra Rüyası Sona Eren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Ülkeye Geri Döndü!
Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç bundan yıllar önce Londra'ya taşınmışlardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü ikili aldıkları teklifler yüzünden İstanbul'a geri dönmek durumunda kaldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2009 yılının Ağustos ayında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç ikilisi magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
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2010'da kucaklarına aldıkları Ali adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadan ünlü çiftin 2020 yılının Mart ayında da Han verdikleri ikinci oğulları dünyaya gelmişti.
Magazinin en gözde çiftleri arasında yer alan Ergenç ailesi çocuklarının eğitimi için geçtiğimiz yıllarda Londra'ya yerleşmişti.
Lüks evlerinin her detayı ise takipçilerinin ağzını açık bırakmaya yetmişti desek yanlış olmaz...
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Ülkemizdeki projelerde yer alan Halit Ergenç'in çocuklarını görmek için 24 saatliğine de olsa İngiltere'ye gidip geldiği anlar da gözlerden kaçmıyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Londra’daki göz alıcı evlerini ünlü mimara emanet eden çift, işleri yüzünden İstanbul’a dönüş yaptı.
Yeni işleri için yurda dönüş yapan Bergüzar Korel bu sabah İstanbul'a dönüşü hakkında ilk paylaşımı da yaptı.
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