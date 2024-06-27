Bade İşçil'in Balenciaga Defilesinden Feyz Alıp Aşırı Sıcaklamaya Bulduğu Çözümü Herkes Çok Sevecek!
Bade İşçil'in Balenciaga Defilesinden Feyz Alıp Aşırı Sıcaklamaya Bulduğu Çözümü Herkes Çok Sevecek!
Bade İşçil, sosyal medyada gündem olan Balenciaga defilesindeki bir model üzerinden sıcak havalara karşı etkili yöntemini gösterdiği paylaşımla güldürdü.
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Ülkemizin yerli Barbie'si olarak anılan Bade İşçil oyunculuk kariyeriyle adını epey geniş çapta duyurmayı başarmış bir isim.
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"Ezel", "Kuzey Güney", "Ufak Tefek Cinayetler" gibi dizilerle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu "Aşk 101" dizisiyle de beğeni toplamıştı.
Yıllardır televizyon ekranlarından uzak kalan İşçil şimdilerde dijital platformda yayınlanan "Kimler Geldi, Kimler Geçti" dizisinde "Tuba" karakterine hayat veriyor.
Son zamalarda özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla daha ön planda olan başarılı oyuncunun son gönderisi kullanıcıları kırdı geçirdi.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde başlayan Paris Moda Haftası'nda ünlü marka Balenciaga da 2024 Paris Moda Haftası için Haute Couture koleksiyonunu tanıttı.
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Tabii modeller ve kombinler yine epey dikkat çekti. Tam olarak bu 👇 modelden ilham alan Bade İşçil tasarımı kendisine göre uyarlama kararı aldı.
Aşırı sıcaklara alternatif çözümler üreten ünlü oyuncu başına soyduğu beyaz bezli karesini paylaşarak etkisi serinlemenin de tarifini verdi.
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