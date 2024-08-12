Kendisini Eleştiren Murat Soner'e Had Bildirmek İsteyen Rapçi Sefo Ava Giderken Avlandı!

YouTube hesabından dizi ve film eleştiri yaptığı videolarla tanınan Murat Soner, Rapçi Sefo'nun fotoğrafıyla beraber müzik dünyasının geldiği noktaya parmak bastı. Kendi fotoğrafını paylaşıp 'resim temsilidir' Soner'e had bildirmek isteyen Sefo ava giderken avlandı.