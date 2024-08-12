Kendisini Eleştiren Murat Soner'e Had Bildirmek İsteyen Rapçi Sefo Ava Giderken Avlandı!
Kendisini Eleştiren Murat Soner'e Had Bildirmek İsteyen Rapçi Sefo Ava Giderken Avlandı!
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Gerek yerli gerek yabancı dizi ve filmler için çektiği eleştiri videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Murat Soner son dönemin en popüler Youtuber'larından bir tanesi.
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Kendisinin eleştirileri sadece ekranlarda izlediğimiz dizi ve filmleri kapsamıyor tabii. Gündeme dair olaylar hakkında da sessiz kalmayan Soner ünlüleri de zaman zaman okunun ucuna alabiliyor.
Murat Soner son olarak X (Twitter) hesabından günden güne enteresan bir hale evrilen Türk müziği hakkında bir eleştiride bulundu.
Soner, Rapçi Sefo'nun bir karesiyle beraber yaptığı paylaşımında "Eskiden sanatçılar albüm yapabilmek için 10 şarkı biriktirirdi. Müzik yapmak kolaylaştıkça 5’e indi, sonra 1’e. Baktılar daha nereye düşebiliriz, 5 dakikalık şarkılar 2.5 dakikaya düştü. Düşecek bi şey kalmayınca da en sonunda kalite düştü." ifadelerini kullandı.
Belki bilenleriniz vardır, Soner'in rapçi Sefo'yu ilk eleştirişi değil bu. Ünlü Youtuber daha önce milli takım için bestelediği marşla olay olan Sefo'yu tiye almıştı.
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Kendisini Murat Soner'in paylaşımında gören Sefo da konuya sessiz kalmayıp "(Resim temsilidir)" diyen Youtuber'a inceden laf sokmak isteyip "ilk önce fotoğrafa resim demeyi bırakalım sonra kalite ölçeriz hocam" diyerek karşılık verdi.
Sefo'nun bu paylaşımı sonrası cevap vermeden geçemeyen Murat Soner'in "fotoğraf" kelimesini tırnak içine yazması dikkatlerden kaçmazken gelen "Yorumlarda da büyümesin bari" ifadesi de öne çıktı.
TDK'nin son bilgilerine hakim olmadığı düşünülen Sefo bir nevi ava giderken avlandı. Türk Dil Kurumu'nun artık resim ve fotoğrafı eş değer saydığını hatırlatan kullanıcılar ünlü rapçiye tepki göstermeden geçemedi.
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Bir kullanıcının Murat Soner'in açığını aradığını belirtmesine de kayıtsız kalmayan Sefo çareyi parçalarının ss'ini atmakta buldu.
Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara...
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