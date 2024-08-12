Hem Hande Hem Nazlı Kıskanacak: Babaanne Olduğuna Zor İnandığımız Arzu Sabancı'nın Zarafetine Yorum Yağdı

Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Arzu Sabancı geçtiğimiz gün eşi Ömer Sabancı'yla özel bir gecede boy gösterdi. Asaletiyle beğeni toplayan sosyetik güzel, takipçilerinden gelen 'babaanne olduğunuza inanamıyorum' yorumlarını da beğenmeden geçmezken gözler gelini Nazlı Sabancı'dan gelen yoruma da çevrildi. 👇