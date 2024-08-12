Hem Hande Hem Nazlı Kıskanacak: Babaanne Olduğuna Zor İnandığımız Arzu Sabancı'nın Zarafetine Yorum Yağdı
Hem Hande Hem Nazlı Kıskanacak: Babaanne Olduğuna Zor İnandığımız Arzu Sabancı'nın Zarafetine Yorum Yağdı
Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Arzu Sabancı geçtiğimiz gün eşi Ömer Sabancı'yla özel bir gecede boy gösterdi. Asaletiyle beğeni toplayan sosyetik güzel, takipçilerinden gelen 'babaanne olduğunuza inanamıyorum' yorumlarını da beğenmeden geçmezken gözler gelini Nazlı Sabancı'dan gelen yoruma da çevrildi. 👇
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Sabancı ailesinin gözde gelini, Ömer Sabancı'nın biricik eşi, Hacı, Hakan ve Kerim'in anneciği Arzu Sabancı'yı tanımayan yoktur aramızda. Kendisi cemiyet hayatının olduğu kadar magazinin de dikkat çeken isimlerinden.
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Kendisini, oğlu Hacı Sabancı'yla hayatlarını birleştiren gelini Nazlı Sabancı'yla olan gelin-kaynana ilişkisiyle de yakından takip ediyoruz tabii.
İş dünyasındaki adımları, güzelliği ve anneliğiyle büyük beğeni toplayan sosyetik güzelin birbirinden göz alıcı kombinleri de takipçilerinden tam puan almaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımında asaletini konuşturmayı başaran Arzu Sabancı bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bodrum Yalıkavak'ta 'White Party' konseptli özel bir geceye eşi Ömer Sabancı'yla katılan ünlü ismin tek kol elbisesini gören dönüp bir daha baktı diyebiliriz.
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Instagram hesabından "Bembeyaz bir geceden🤍🤍🤍🌴🎊" notuyla geceden kalan kareleri paylaşan Arzu Sabancı, takipçilerinin "babaanne olduğuna inanmak zor" yorumlarını da beğenmeden geçemedi.
Gelin yakınları ve sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları okuyalım beraber:
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