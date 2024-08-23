Bu Aşkın İkinci Yarısından Umutluyuz: Ünlü Oyuncu Devrim Özkan ve Futbolcu Lucas Torreira Barıştı!
Bu Aşkın İkinci Yarısından Umutluyuz: Ünlü Oyuncu Devrim Özkan ve Futbolcu Lucas Torreira Barıştı!
Ocak ayında birlikteliklerini sonlandırma kararı veren Lucas Torreira ve Devrim Özkan cephesinden gündeme bomba gibi düşecek yepyeni bir haber geçtiğimiz gece geldi.
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Duru güzelliğine hayran kaldığımız Devrim Özkan'ı rol aldığı birçok televizyon dizisinden tanıyoruz. Kendisi, Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizide Songül karakterine hayat vermiş ve başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.
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Son dönemin gözde futbolcularından Lucas Torreira'yı ise tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi 2022 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyiyor. 28 yaşındaki futbolcu, maçlardaki hızlı ve çevik hareketleriyle futbolseverlerin gönlünü kazanmayı başaran nadir isimlerden.
Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın aşk yaşıyor olduğu iddiası geçtiğimiz yılın gündemine bomba gibi düşmüştü belki hatırlarsınız. Bir süre sonra çift bu iddiayı doğrulamış ve aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam etmişti.
Nazardan mı kem gözden mi bilinmez, bir süre sonra çiftin ayrılık haberi geldi. Söylentilere göre bu üzücü ayrılığın nedeni, Torreira'nın Özkan'dan oyunculuğu bırakmasını istemesiydi.
Ayrılığın üzerinden aylar geçmesine rağmen geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi hakkında övgü dolu bir açıklama yapan Özkan, ''Hikayeyi biz biliyoruz'' deyince kalplerimiz yerinden hoplamış ve ufukta bir barışma mı var diye merak eder olmuştuk.
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Beklediğimiz barışma haberi dün gece geldi. 2. Sayfa Magazin'in haberine göre; Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Cihangir'de bir restoranda yemek yerken görüldü. Çifte Torreira'nın kardeşi ve arkadaşlarının da eşlik ettiği iddia edildi.
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