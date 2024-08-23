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Cümbür Cemaat Lüks Yat Keyfi: Melek Mosso, Eşi Serkan Sağdıç ve Arkadaşlarıyla Göcek'te Objektiflere Yakalandı

Cümbür Cemaat Lüks Yat Keyfi: Melek Mosso, Eşi Serkan Sağdıç ve Arkadaşlarıyla Göcek'te Objektiflere Yakalandı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 13:32

Son dönemlerin popüler şarkıcılarından Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, arkadaşlarıyla Göcek'te yat tatili yaparken neşeli halleriyle dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

KAYNAK: Posta Magazin

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Son yılların revaçta olan şarkıcılarından biri de şüphesiz Melek Mosso. Kendisinin seslendirdiği birçok şarkı, televizyon dizilerinin en vurucu sahnelerinde kulaklarımızın pasını epey bir sildi geçtiğimiz yıllarda.

Son yılların revaçta olan şarkıcılarından biri de şüphesiz Melek Mosso. Kendisinin seslendirdiği birçok şarkı, televizyon dizilerinin en vurucu sahnelerinde kulaklarımızın pasını epey bir sildi geçtiğimiz yıllarda.

Kariyer basamaklarını kendinden emin bir şekilde adım adım tırmanan güler yüzlü şarkıcı, en son Yeri Var isimli bir single yayınladı.

Kariyer basamaklarını kendinden emin bir şekilde adım adım tırmanan güler yüzlü şarkıcı, en son Yeri Var isimli bir single yayınladı.

Melek Mosso, 2023 yılının sonlarında oyunculuk ve modellik yapan Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. Nazar değmesin diyelim, bizler de bu çifti oldukça yakıştırdık.

Melek Mosso, 2023 yılının sonlarında oyunculuk ve modellik yapan Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi. Nazar değmesin diyelim, bizler de bu çifti oldukça yakıştırdık.

Taze evliler sınıfına alabileceğimiz Mosso ve Sağdıç ikilisi, yazın tadını Göcek'te çıkartmaya karar verdi. İkili, 'Sirocco' isimli lüks bir yat kiralayıp serin sularda süzülürken objektiflere yakalandı.

Taze evliler sınıfına alabileceğimiz Mosso ve Sağdıç ikilisi, yazın tadını Göcek'te çıkartmaya karar verdi. İkili, 'Sirocco' isimli lüks bir yat kiralayıp serin sularda süzülürken objektiflere yakalandı.

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Bunun yanı sıra Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çiftinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.👇

Bunun yanı sıra Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çiftinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.👇

Ağzı kulaklarında, neşeli çiftimizin bu mutluluğunun bir sebebi de Melek Mosso'nun sosyal medya paylaşımından anladığımız kadarıyla lüks yat sefasında aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının da yanlarında bulunmasıymış👇

Ağzı kulaklarında, neşeli çiftimizin bu mutluluğunun bir sebebi de Melek Mosso'nun sosyal medya paylaşımından anladığımız kadarıyla lüks yat sefasında aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının da yanlarında bulunmasıymış👇

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