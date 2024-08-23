Mustafa Sandal, Oğlu ve Pınar Altuğ'un Kızı Su Atacan Hakkında "Arkadaşlıklarını Takdir Ediyorum" Dedi
Mustafa Sandal, Oğlu ve Pınar Altuğ'un Kızı Su Atacan Hakkında "Arkadaşlıklarını Takdir Ediyorum" Dedi
Mustafa Sandal oğlu Yaman ve Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'ın arkadaşlığı hakkında konuştu!
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Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman, Göcek'te birlikte yürürken görüntülenmiş, ailelerinin tanıştığını dile getiren ikili, bir koyda yatlarının yan yana demirlediği sırada karşılaştıklarını belirtmişti.
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İlk defa birlikte görüntülenen ikili muhabirlere bir kere daha Mustafa Sandal'ın konserinde yakalanmıştı. İkinci kez baş başa görüntülenen Su ve Yaman gözlerin Mustafa Sandal ve Pınar Altuğ'a dönmesine neden olmuştu.
Mustafa Sandal'ın eski eşi ve Yaman'ın annesi Emina Jahovic ise bu 'arkadaşlık' ile ilgili ilk konuşan isim olmuştu. "Onlar daha çocuk, ne ilişkisi ya. 15 yaşındalar daha siz ne konuşuyorsunuz" tepkisiyle dikkat çekmişti.
Oğlu Yaman'ın Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmesine bir yorum da Mustafa Sandal'dan geldi! "Henüz Pınar Hanım ve Yağmur Bey'le konuşma fırsatımız olmadı ama oğlumun güzel bir arkadaşlığı var. Arkadaş olarak görüşüyorlar. Arkadaşlıklarını takdir ediyor ve onaylıyorum." diyen Sandal'dan onay çıktı!
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