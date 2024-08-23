Türk Bayrağı'nın Altındaki Pozuyla Tartışma Yaratan Serel Yereli "Ahkam Kesenleri" Özgürlükten Vurdu!
Türk Bayrağı'nın Altındaki Pozuyla Tartışma Yaratan Serel Yereli "Ahkam Kesenleri" Özgürlükten Vurdu!
Sevgilisiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli geçtiğimiz gün Türk Bayrağı'nın altında yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Gelen tepkilere sessiz kalmayan Yereli 'ahkam kesenlere' cevap verdi!
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Bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olan Bodrum Masalı dizisindeki etkileyici rolü ile hafızalarımıza kazınan Serel Yereli, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Dizi dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Yereli, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda müzik ve sosyal medyadaki aktifliğiyle de adından söz ettiriyor.
Magazin dünyasına sosyal medya paylaşımlarıyla damga vuran ve kullanıcılar arasında tartışma yaratan Yereli'nin seveni kadar eleştireni de çok oluyor.
Başka bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Serel Yereli’nin, sevgilisiyle birlikte Türk Bayrağı'nın altında verdiği bikinili poz, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu.
Paylaştığı fotoğrafla tepki çeken Serel Yereli yapılan yorumlardan birine dayanamadı ve "onun ataları ve askeri ama kendisi çünkü başkomutanmış 😂😂😂" yazarak hikayesine ekledi.
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Serel Yereli'den Türk Bayrağı'nın altındaki bikinili pozuna gelen tepkiye "Bu bayrak sayesinde ben özgürce denizime giriyorum, topraklarımda koşup oynuyorum, kimi öpeceğimi ben seçiyorum. Bu bayrak sayesinde haklarım var ve gölgesinde sevinçle özgürlükle dilediğim hayatı yaşıyorum." şeklinde cevap verdi.
"Ahkam kesenleri" kendince "Kurtuluş Savaşı'nda mıydın?" şeklinde sorgulayan Yereli kendisini eleştiren kullanıcıyı özgürlükten vurdu!
Yereli'yi destekleyenler de oldu 👇
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