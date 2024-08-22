Küplere Bindi: Bafa Gölü'nün Etrafına Atılan Çöpleri Fark Eden Tuğba Özay "Vatan Hainleri" Diye Seslendi!
Küplere Bindi: Bafa Gölü'nün Etrafına Atılan Çöpleri Fark Eden Tuğba Özay "Vatan Hainleri" Diye Seslendi!
Tuğba Özay, Bafa Gölü girişine atılan çöplere sosyal medyadan paylaştığı video ile isyan etti. 'Bu nasıl zihniyet? Doğaya nasıl kıyarsınız? Nasıl bir vatan, yurttaşlık sevginiz var? Bunu yapanlar vatan haini” şeklinde sert ifadeler kullanan isim küplere bindi!
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Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, adını zaman zaman yaptığı dikkat çekici açıklamalarla duyuruyor. Ünlü isim, hem mankenlik hem de şarkıcılık kariyerinde elde ettiği başarıların yanı sıra, magazin dünyasındaki cesur tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "sperm bankası" itirafıyla gözleri üzerine çeken Tuğba Özay yaptığı samimi açıklamalarla konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı başka bir video paylaşımıyla dikkat çeken Özay, Bafa Gölü'nün etrafındaki kirlilik karşısında resmen çileden çıktı!
"Ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum" diyen Tuğba Özay, Bafa Gölü'nün kenarına atılan çöpleri göstererek "Siz vatan hainisiniz!" ifadeleriyle isyan etti.
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