Küplere Bindi: Bafa Gölü'nün Etrafına Atılan Çöpleri Fark Eden Tuğba Özay "Vatan Hainleri" Diye Seslendi!

Arkadaşlar ben yine çıldırdım .. ben ülkesine , doğaya , yaşadığımız bu dünyaya aşık bir insanım .. Ben daaayaaanaaamıııyoooruuummm ..! İnsanları katlediyorsunuz ..! Hayvanları katlediyorsunuz ..! Doğayı katlediyorsunuz ..! Güzel insanlar ülkemden birbir kaçıyor ..! Yazıııkkkk ..! Tüm partilere , tüm yönetimlere sesleniyorum ..! Çöp atanlara da ağır cezalar verilsin ..! Çalışmayan belediyeler de çöp cezası alsın ..! Ben anlatmaktan yoruldum siz cennet ülkeme ihanet etmekten yorulmadınız ..!!!