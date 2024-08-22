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Küplere Bindi: Bafa Gölü'nün Etrafına Atılan Çöpleri Fark Eden Tuğba Özay "Vatan Hainleri" Diye Seslendi!

Küplere Bindi: Bafa Gölü'nün Etrafına Atılan Çöpleri Fark Eden Tuğba Özay "Vatan Hainleri" Diye Seslendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 15:30

Tuğba Özay, Bafa Gölü girişine atılan çöplere sosyal medyadan paylaştığı video ile isyan etti. 'Bu nasıl zihniyet? Doğaya nasıl kıyarsınız? Nasıl bir vatan, yurttaşlık sevginiz var? Bunu yapanlar vatan haini” şeklinde sert ifadeler kullanan isim küplere bindi!

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Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, adını zaman zaman yaptığı dikkat çekici açıklamalarla duyuruyor. Ünlü isim, hem mankenlik hem de şarkıcılık kariyerinde elde ettiği başarıların yanı sıra, magazin dünyasındaki cesur tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay, adını zaman zaman yaptığı dikkat çekici açıklamalarla duyuruyor. Ünlü isim, hem mankenlik hem de şarkıcılık kariyerinde elde ettiği başarıların yanı sıra, magazin dünyasındaki cesur tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "sperm bankası" itirafıyla gözleri üzerine çeken Tuğba Özay yaptığı samimi açıklamalarla konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "sperm bankası" itirafıyla gözleri üzerine çeken Tuğba Özay yaptığı samimi açıklamalarla konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Açıklamasının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz👇

Sosyal medya hesabından yaptığı başka bir video paylaşımıyla dikkat çeken Özay, Bafa Gölü'nün etrafındaki kirlilik karşısında resmen çileden çıktı!

Sosyal medya hesabından yaptığı başka bir video paylaşımıyla dikkat çeken Özay, Bafa Gölü'nün etrafındaki kirlilik karşısında resmen çileden çıktı!

Arkadaşlar ben yine çıldırdım .. ben ülkesine , doğaya , yaşadığımız bu dünyaya aşık bir insanım .. Ben daaayaaanaaamıııyoooruuummm ..! İnsanları katlediyorsunuz ..! Hayvanları katlediyorsunuz ..! Doğayı katlediyorsunuz ..! Güzel insanlar ülkemden birbir kaçıyor ..! Yazıııkkkk ..! Tüm partilere , tüm yönetimlere sesleniyorum ..! Çöp atanlara da ağır cezalar verilsin ..! Çalışmayan belediyeler de çöp cezası alsın ..! Ben anlatmaktan yoruldum siz cennet ülkeme ihanet etmekten yorulmadınız ..!!!

"Ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum" diyen Tuğba Özay, Bafa Gölü'nün kenarına atılan çöpleri göstererek "Siz vatan hainisiniz!" ifadeleriyle isyan etti.

"Ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum" diyen Tuğba Özay, Bafa Gölü'nün kenarına atılan çöpleri göstererek "Siz vatan hainisiniz!" ifadeleriyle isyan etti.

İşte o anlar 👇

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