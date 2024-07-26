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Özel Hayatıyla İlgili Samimi Açıklamalar Yapan Tuğba Özay'dan "Sperm Bankasından Çocuk Yapabilirim" İtirafı

Özel Hayatıyla İlgili Samimi Açıklamalar Yapan Tuğba Özay'dan "Sperm Bankasından Çocuk Yapabilirim" İtirafı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 17:48

Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk olan Tuğba Özay, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Özay'ın 'sperm bankasından anne olabilirim' itirafı ise şaşırttı.

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Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim zaman zaman yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Özay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim zaman zaman yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Özay, bu kez de özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Özay, bu kez de özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar ile gündeme geldi.

Kerimoğlu'nun cezaevi dönemi ile ilgil soruları karşısında "Bir dönem ben de cezaevine girdim. Orada çok değişik hikayeler ile karşılaştım ama ben oraya girdim diye kendimi soyutlamadım kimseden. Aksine her sabah mahkûmları ve gardiyanları spor salonuna toplayıp 2-3 saat onlara pilates eğitimi veriyordum ve bu onların çok hoşuna gidiyordu. Ben cezaevinden tahliye olurken tüm koğuşlar alkışlarla uğurladı beni" açıklamalarında bulunan ünlü isim anne olmakla ilgili de şaşırtan itiraflarda bulundu.

Kerimoğlu'nun cezaevi dönemi ile ilgil soruları karşısında "Bir dönem ben de cezaevine girdim. Orada çok değişik hikayeler ile karşılaştım ama ben oraya girdim diye kendimi soyutlamadım kimseden. Aksine her sabah mahkûmları ve gardiyanları spor salonuna toplayıp 2-3 saat onlara pilates eğitimi veriyordum ve bu onların çok hoşuna gidiyordu. Ben cezaevinden tahliye olurken tüm koğuşlar alkışlarla uğurladı beni" açıklamalarında bulunan ünlü isim anne olmakla ilgili de şaşırtan itiraflarda bulundu.

Kendi soyadını alacak bir çocuk ile babasının soyunu devam ettirmek istediğini söyleyen Tuğba Özay, "Bir gün sperm bankasından sperm ile anne olabilirim. O duyguyu tatmayı ve özellikle babamın soyunu devam ettirmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.

Kendi soyadını alacak bir çocuk ile babasının soyunu devam ettirmek istediğini söyleyen Tuğba Özay, "Bir gün sperm bankasından sperm ile anne olabilirim. O duyguyu tatmayı ve özellikle babamın soyunu devam ettirmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.

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Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

Osman Elmallı

babasız babası belli olmayan çocuk olacak kedi köpek değil o doğacak çocuk fıtratı uygun değil insanın buna