Sokak Hayvanlarından Girdi, İzlenme Korkusundan Çıktı: Seren Serengil'in Yeni Hedefi Çağla Şıkel Oldu!
Sokak Hayvanlarından Girdi, İzlenme Korkusundan Çıktı: Seren Serengil'in Yeni Hedefi Çağla Şıkel Oldu!
Ünlü isimlere sık sık sataşmasıyla bilinen Seren Serengil'in yeni hedefi Çağla Şıkel oldu. Sokak hayvanlarından konuya girip reyting korkusundan çıkan Serengil'in son paylaşımı olay oldu.
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Laf sokma kraliçesi, polemiklerin efendisi Seren Serengil'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isimlere sık sık sataşan Serengil, hem açıklamaları hem estetikleri hem de ünlülerle yaşadığı atışmalar ile magazin gündeminin de en popüler isimlerinden bir tanesi.
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Özellikle Gülben Ergen ile yakınlaşan herkesi mercek altına alan ve zamanı geldiğinde de bir yerden o kişiye laf atmayı es geçmeyen Serengil'in yeni hedefi Çağla Şıkel oldu!
Biliyorsunuz ki son dönemin gündeminde sokak hayvanları için tasarlanan yasa var. Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak bu yasaya karşı çıkıyor.
Çağla Şıkel de bu ünlü isimlerden bir tanesi tabii! Ancak Şıkel'in paylaşımları Seren Serengil'e yeterli gelmemiş olacak ki ünlü isim yine açtı ağzını yumdu gözünü.
Şıkel için "Ne boş bir insansın" diyen Serengil, ünlü ismi hem köpek besleyip hem de hiçbir tepki göstermemekle suçladı. Aynı zamanda diğer ünlülerin konserlerinin iptal olmasından korktuğu için tepki göstermediklerini söyleyen Serengil, Çağla Şıkel'e "o kadar program yapıyorsun, çağırsana konuşsunlar" cümleleriyle seslendi.
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