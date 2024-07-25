Görüş Bildir
Haberler
Magazin
"Odaya Girdiğimde Lahmacun Yiyordu": İbrahim Tatlıses'in Ameliyatına Giren Doktordan Dikkat Çeken Açıklamalar!

"Odaya Girdiğimde Lahmacun Yiyordu": İbrahim Tatlıses'in Ameliyatına Giren Doktordan Dikkat Çeken Açıklamalar!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 10:55

Geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları Sabah'tan Batuhan Altınbaş ve Tuba Koç'a anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz haftalarda ise hatırlarsanız konser sırasında gözyaşlarına engel olamayan İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurarak helallik istemişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise hatırlarsanız konser sırasında gözyaşlarına engel olamayan İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurarak helallik istemişti.

Ünlü sanatçının ameliyatı ise yaklaşık 2.5-3 saat sürmüş, tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda tutulan ünlü sanatçı daha sonra normal odaya alınmıştı.

Ünlü sanatçının ameliyatı ise yaklaşık 2.5-3 saat sürmüş, tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda tutulan ünlü sanatçı daha sonra normal odaya alınmıştı.

İbrahim Tatlıses'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları Sabah'tan Batuhan Altınbaş ve Tuba Koç'a anlattı.

İbrahim Tatlıses'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları Sabah'tan Batuhan Altınbaş ve Tuba Koç'a anlattı.

Günaydın'ın haberine göre ameliyatın zor olduğunu açıklayan Yazıcıoğlu, "Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı" açıklamalarında bulundu.

Günaydın'ın haberine göre ameliyatın zor olduğunu açıklayan Yazıcıoğlu, "Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı" açıklamalarında bulundu.

Yazıcıoğlu, ciddi bir ameliyat geçiren İbrahim Tatlıses'i operasyondan 4 saat sonra lahmacun yerken gördüğünü, 4 gün sonra da taburcu olarak hemen konserlerine devam ettiğini anlattı.

Yazıcıoğlu, ciddi bir ameliyat geçiren İbrahim Tatlıses'i operasyondan 4 saat sonra lahmacun yerken gördüğünü, 4 gün sonra da taburcu olarak hemen konserlerine devam ettiğini anlattı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın