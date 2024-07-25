"Odaya Girdiğimde Lahmacun Yiyordu": İbrahim Tatlıses'in Ameliyatına Giren Doktordan Dikkat Çeken Açıklamalar!
"Odaya Girdiğimde Lahmacun Yiyordu": İbrahim Tatlıses'in Ameliyatına Giren Doktordan Dikkat Çeken Açıklamalar!
Geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları Sabah'tan Batuhan Altınbaş ve Tuba Koç'a anlattı.
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Geçtiğimiz haftalarda ise hatırlarsanız konser sırasında gözyaşlarına engel olamayan İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurarak helallik istemişti.
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Ünlü sanatçının ameliyatı ise yaklaşık 2.5-3 saat sürmüş, tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda tutulan ünlü sanatçı daha sonra normal odaya alınmıştı.
İbrahim Tatlıses'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları Sabah'tan Batuhan Altınbaş ve Tuba Koç'a anlattı.
Günaydın'ın haberine göre ameliyatın zor olduğunu açıklayan Yazıcıoğlu, "Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı" açıklamalarında bulundu.
Yazıcıoğlu, ciddi bir ameliyat geçiren İbrahim Tatlıses'i operasyondan 4 saat sonra lahmacun yerken gördüğünü, 4 gün sonra da taburcu olarak hemen konserlerine devam ettiğini anlattı.
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