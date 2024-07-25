Bu Sefer Dansa Sardı: Survivor'un Kaos Kraliçesi Aleyna Kalaycıoğlu'nun Son Paylaşımı Dillere Fena Düştü!
Bu Sefer Dansa Sardı: Survivor'un Kaos Kraliçesi Aleyna Kalaycıoğlu'nun Son Paylaşımı Dillere Fena Düştü!
Survivor yarışmasıyla tanınan ve orada yaşadığı kaoslar ile gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu bu sıralar dansa sardı. Ünlü ismin son paylaşımı ise dillere fena düştü!
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Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmada yaşadığı problemler ve Yunus Emre'yle kurduğu samimi ilişkiyle sık sık gündeme gelmişti hatırlarsanız.
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Yarışmadan sonra da hem sosyal medyadaki cesur pozları hem özel hayatı ile dikkat çeken Kalaycıoğlu, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.
Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Kalaycıoğlu, söylediği şarkılar ve dans videoları ile de çok konuşuluyor biliyorsunuz ki. Ünlü ismin sesi ve şarkıları bir kesim tarafından çok beğenilse de bir kesim tarafından da eleştirilmeye devam ediliyor.
Dansına gelirsek de şimdilerde herkesin dansa sardığı sosyal medyada Aleyna Kalaycıoğlu'nun dans videoları da eleştirilerden nasibini alıyor tabii ki!
Kalaycıoğlu'nun son dans videosu da yine sosyal medyada gündem oldu! Ve yine dillere fena düştü...
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