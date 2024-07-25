Müge Anlı'ya 'Öküz Gibisin' Demiş:Seda Sayan'ın Gelecek Nesillere Mutlaka Aktarılması Gereken En İkonik Anları
Müge Anlı'ya 'Öküz Gibisin' Demiş:Seda Sayan'ın Gelecek Nesillere Mutlaka Aktarılması Gereken En İkonik Anları
Sabahların sultanı, polemiklerin kraliçesi Seda Sayan'ın gelecek nesillere mutlaka aktarılması gereken en ikonik anlarını sizler için derledik!
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Ödül alırken onu öpmeyen Müge Anlı'ya "Öküz gibisin!" demesi.
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"Sperm bankasından çocuk yapacağınıza, ne inşaat işçileri var!" açıklaması yüzünden inşaat çalışanlarından "Biz damızlık koyun muyuz?" linci yemesi.
"Erkekçe" dergisinin 1983, Haziran sayısında "Hiçbir çıkar sevişmemde orgazm olmamış bir kadınım!" bilgisini vermesi.
Cansu Özzengin'le görüntülenince Seda Sayan'ın ev basıp "Mahsun için artık sen yoksun, sadece ben varım!" diyerek kadını dövmesi.
Mahsun Kırmızıgül'ün kendisini aldatmasından sonra Mahsun Kırmızıgül'ün Etiler'deki dairesine dalıp tüm kıyafetlerini, evin perdelerini ve koltuklarını makasla kesmesinin ardından hızını alamayıp evdeki televizyonu patlatması.
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"Fenerbahçe şampiyon olacak, olmazsa saçımı kestiririm!" diyip, o sene Galatasaray şampiyon olunca saçlarını kestirmesi.
Trafikte kırmızı ışıkta beklerken arabanın camından "Seda hanım, sizin büyük bir hayranınızım!" diyen motorcu kuryeye (Soner Yapcacık) ilk gördüğü anda aşık olunca, "Sağa çek" diyip tanışmalarının 3. dakikasında kuryeye evlenme teklif etmesi ve adamla evlenmeleri.
Polemiklerinden sonra Erol Köse'yi gördüğü ilk yerde çantasıyla dövmesi.
Canlı yayında "Kadın sanatçılar teşhirci klipler çekmesin" diyen Niran Ünsal'a Senin de var açık kliplerin, 4 çocuktan sonra mı aklın başına geldi?" demesi.
Seda Sayan'ın eski erotik pozlarını yayınlayarak gündeme gelmeye çalışan Erol Köse'ye "Senin karının memeleri sen yanındayken ekrandan ağzımıza giriyordu?" demesi ve yıllar geçse de unutulmayacak bir konuşma yapması.
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Twitter'dan hiç hoşlanmaması ama bir türlü de çıkamaması.
Ağustos ayında giydiği çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" alması.
Dünyanın en ikonik numara verme seansını gerçekleştirmesi.
Uyuyan adamdan nefret etmesi.
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