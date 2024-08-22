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Virüsler Ortalıkta Kol Gezerken Kozmetik Ürün Deneme Yöntemi Geliştiren Özge Ulusoy Akıl Tutulması Yaşattı

Virüsler Ortalıkta Kol Gezerken Kozmetik Ürün Deneme Yöntemi Geliştiren Özge Ulusoy Akıl Tutulması Yaşattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 14:19

Mankenlik sektöründeki başarılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayatını gözler önünde yaşamaya başlayan Özge Ulusoy'un kozmetik ürünü denemek için geliştirdiği taktik alay konusu oldu!

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Güzelliği ve fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Özge Ulusoy, magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Güzelliği ve fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Özge Ulusoy, magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Moda dünyasından televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeriyle tanınan Ulusoy, ilk olarak 2003 Elite Model Look Türkiye üçüncülüğü ile dikkatleri üzerine çekmiş, sonrasında modellik kariyerindeki başarıları ekranlara taşımıştı.

Moda dünyasından televizyon ekranlarına uzanan başarılı kariyeriyle tanınan Ulusoy, ilk olarak 2003 Elite Model Look Türkiye üçüncülüğü ile dikkatleri üzerine çekmiş, sonrasında modellik kariyerindeki başarıları ekranlara taşımıştı.

Mankenlik dünyasının parlayan yıldızlarından Özge Ulusoy, sektördeki başarısının ardından sosyal medya üzerinden hayatını paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Son zamanlarda, orataya çıkan Ulusoy’un kozmetik ürünleri denemek için geliştirdiği taktik ise sosyal medyanın gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Mankenlik dünyasının parlayan yıldızlarından Özge Ulusoy, sektördeki başarısının ardından sosyal medya üzerinden hayatını paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Son zamanlarda, orataya çıkan Ulusoy’un kozmetik ürünleri denemek için geliştirdiği taktik ise sosyal medyanın gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Takipçilerine dudağına koyduğu streç film ile ruj deneyebileceklerini söyleyen Ulusoy'un bu çözümü sosyal medyada tepki çekti!

Takipçilerine dudağına koyduğu streç film ile ruj deneyebileceklerini söyleyen Ulusoy'un bu çözümü sosyal medyada tepki çekti!

İşte o anlar 👇

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