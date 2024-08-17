Acilen Ameliyata Alınan Ece Seçkin'in 2 Aylık Bebeğini Kaybettiği Öğrenildi
Acilen Ameliyata Alınan Ece Seçkin'in 2 Aylık Bebeğini Kaybettiği Öğrenildi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı gönderi ile konserlerini iptal etmesinin nedeninin acil bir ameliyat olduğunu söyleyen Ece Sçekin sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Sağlık sorunu merak edilen ünlü şarkıcının 2 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi.
KAYNAK: Sabah
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Sosyal medya paylaşımları, sahne şovları ve samimi halleri derken pek çok kişinin gönlünde taht kurmayı başaran Ece Seçkin adından sık bahsettiren isimlerden biri.
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Özel hayatıyla da bir o kadar ilgi odağı olmayı başaran Seçkin geçtiğimiz yıllarda uzun süredir devam eden ilişkisini düğünle taçlandırarak Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmişti.
2021 senesinde dünyaevine giren ve eşi ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Ece Seçkin geçtiğimiz gün sağlık sorunu yüzünden konserini iptal etmiş ve acilen ameliyata alınmıştı.
Sosyal medya hesabından önce sahnesinin iptal olduğunu açıklayan, ardından sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yapan Seçkin "bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim" ifadelerinde bulunmuştu.
Sabah'ın haberine göre, Ece Seçkin'den üzen haber geldi. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen ismin bebeğinin kalbinin durduğu ve acilen ameliyata alındığı öğrenildi. Seçkin'in 2 aylık bebeğini kaybettiği söylendi.
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