Acilen Ameliyata Alınan Ece Seçkin'in 2 Aylık Bebeğini Kaybettiği Öğrenildi

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz gün Instagram hesabından paylaştığı gönderi ile konserlerini iptal etmesinin nedeninin acil bir ameliyat olduğunu söyleyen Ece Sçekin sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Sağlık sorunu merak edilen ünlü şarkıcının 2 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi.

KAYNAK: Sabah