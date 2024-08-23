Mis Gibi Bebek Koktu Buralar: Ünlü Oyuncu Eda Ece, Minik Bebeği Mina İpek'in 'Pembe Baldırını' Tiye Aldı!
Mis Gibi Bebek Koktu Buralar: Ünlü Oyuncu Eda Ece, Minik Bebeği Mina İpek'in 'Pembe Baldırını' Tiye Aldı!
Geçtiğimiz aylarda anne olan Eda Ece, minik bebeği Mina İpek ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzelliğiyle Barbie bebeklere taş çıkartan oyuncumuz Eda Ece'yi Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle tanıyoruz. O dönemde; dizideki replikleri, mimikleri ve karakter yaratımıyla oldukça beğeni toplamıştı kendisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 1 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu.
Evlilik haberinin taze sevinci henüz üzerimizden gitmemişti ki güzel oyuncunun hamilelik haberi geldi. Ardından, 4 Nisan 2024'te minik kızları Mina İpek'i sağlıkla kucaklarına aldı sevilen çiftimiz.
Son dönemlerde tüm ilgi ve odağını bebeğine veren Eda Ece, sosyal medya hesabından da annelik süreciyle ilgili paylaşımlar yapıyor.
Güzel oyuncu, biricik göz bebeğinin yüzünü sosyal medya hesabında henüz paylaşmadı. Yalnızca kızının minik detaylarını paylaşan oyuncu, bu sefer de Mina'nın baldırını paylaştı. Bizler de uzaktan bile mis kokan bu dünya tatlısı fotoğrafı sizlerle paylaşmadan duramazdık👇 💖
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın