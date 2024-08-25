Bir Söyleyen Bin İşitiyor: İrem Derici Bu Sefer de Story Sayısına Laf Eden Toşko'ya Ağzının Payını Verdi
Bir Söyleyen Bin İşitiyor: İrem Derici Bu Sefer de Story Sayısına Laf Eden Toşko'ya Ağzının Payını Verdi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, hikaye sayısına laf eden sosyal medya fenomeni Toşko'ya attığı tweetle fena ayar verdi.
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İrem Derici'nin dobralığını hepimiz biliyoruz. Güzel şarkıcı, ağzına geleni tanıdık tanımadık demeden şak diye söylemeyi tercih ediyor. Haliyle, Derici'nin çevresi de bu durumdan nasibini bir güzel alıyor.
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Kendisi ağustos ayında, X fenomeni arkadaşı @toscofacts ile sosyal medya üzerinden FIFA konusunda atışmıştı. Derici, Sefo'nun şarkısıyla ''toşko'ya FIFA'da koydum'' dediği bir paylaşım yaparak, arkadaşının sinirlerini tepesine çıkartmayı başarmıştı.
İrem Derici'nin o paylaşımı👇
Toşko'nun bu paylaşıma yorumu böyle olmuştu👇
İrem Derici'nin cevabı ise bu şekildeydi👇
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FIFA mevzusunun izleri silindi, dostlar arasındaki tatlı atışma rafa kalktı derken, Twitter fenomeninin bugün attığı tweet fitili ateşledi. Toşko, ünlü şarkıcının ardı ardına birçok hikaye paylaşmasını böyle eleştirdi👀
Derici de durur mu, lafın altında kalmayarak işte böyle arkadaşına ağzının payını verdi.👇
İrem Derici'nin tweet'ine gelen yorumlardan birkaçını sizler için şöyle bıraktık👇
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