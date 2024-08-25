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Bir Söyleyen Bin İşitiyor: İrem Derici Bu Sefer de Story Sayısına Laf Eden Toşko'ya Ağzının Payını Verdi

Bir Söyleyen Bin İşitiyor: İrem Derici Bu Sefer de Story Sayısına Laf Eden Toşko'ya Ağzının Payını Verdi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 22:51

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hikaye sayısına laf eden sosyal medya fenomeni Toşko'ya attığı tweetle fena ayar verdi.

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İrem Derici'nin dobralığını hepimiz biliyoruz. Güzel şarkıcı, ağzına geleni tanıdık tanımadık demeden şak diye söylemeyi tercih ediyor. Haliyle, Derici'nin çevresi de bu durumdan nasibini bir güzel alıyor.

İrem Derici'nin dobralığını hepimiz biliyoruz. Güzel şarkıcı, ağzına geleni tanıdık tanımadık demeden şak diye söylemeyi tercih ediyor. Haliyle, Derici'nin çevresi de bu durumdan nasibini bir güzel alıyor.

Kendisi ağustos ayında, X fenomeni arkadaşı @toscofacts ile sosyal medya üzerinden FIFA konusunda atışmıştı. Derici, Sefo'nun şarkısıyla ''toşko'ya FIFA'da koydum'' dediği bir paylaşım yaparak, arkadaşının sinirlerini tepesine çıkartmayı başarmıştı.

Kendisi ağustos ayında, X fenomeni arkadaşı @toscofacts ile sosyal medya üzerinden FIFA konusunda atışmıştı. Derici, Sefo'nun şarkısıyla ''toşko'ya FIFA'da koydum'' dediği bir paylaşım yaparak, arkadaşının sinirlerini tepesine çıkartmayı başarmıştı.

İrem Derici'nin o paylaşımı👇

Toşko'nun bu paylaşıma yorumu böyle olmuştu👇

İrem Derici'nin cevabı ise bu şekildeydi👇

İrem Derici'nin cevabı ise bu şekildeydi👇
twitter.com
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FIFA mevzusunun izleri silindi, dostlar arasındaki tatlı atışma rafa kalktı derken, Twitter fenomeninin bugün attığı tweet fitili ateşledi. Toşko, ünlü şarkıcının ardı ardına birçok hikaye paylaşmasını böyle eleştirdi👀

FIFA mevzusunun izleri silindi, dostlar arasındaki tatlı atışma rafa kalktı derken, Twitter fenomeninin bugün attığı tweet fitili ateşledi. Toşko, ünlü şarkıcının ardı ardına birçok hikaye paylaşmasını böyle eleştirdi👀
twitter.com

Derici de durur mu, lafın altında kalmayarak işte böyle arkadaşına ağzının payını verdi.👇

Derici de durur mu, lafın altında kalmayarak işte böyle arkadaşına ağzının payını verdi.👇
twitter.com

İrem Derici'nin tweet'ine gelen yorumlardan birkaçını sizler için şöyle bıraktık👇

İrem Derici'nin tweet'ine gelen yorumlardan birkaçını sizler için şöyle bıraktık👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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