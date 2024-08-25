Bu Neşe Hepimize Bir Süre Yeter: Bade İşçil Sosyal Medyada Başlattığı Dans Etme Akımına Bir Video Daha Ekledi!
Bu Neşe Hepimize Bir Süre Yeter: Bade İşçil Sosyal Medyada Başlattığı Dans Etme Akımına Bir Video Daha Ekledi!
Sevilen oyuncu Bade İşçil, bir süredir kendi sosyal medya hesabında sağlıklı yaşamı ve dans etme alışkanlığını benimsediğini gösteren paylaşımlar yapıyordu. İşçil, neşeyle dans ettiği videolu paylaşımlarına bugün bir yenisini ekledi.
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Güzelliği ve asil duruşuyla izleyenleri her defasında büyülemeyi başaran yetenekli oyuncu Bade İşçil'i en son Kimler Geldi Kimler Geçti isimli dijital bir yapımda izlemiştik.
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Güzel oyuncu son dönemlerde vücudunu korumak adına oldukça sağlıklı bir hayat tarzını benimsemiş durumda.
İşçil, takipçileri için de bir motivasyon kaynağı olabilmek umuduyla dans ettiği anları sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Bugün dans videolarına bir yenisini ekleyen Bade İşçil'in fit vücudu ve enerjik halleri takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Bade İşçil'in ülkece hepimizin neşe ihtiyacını karşıladığı dans videosunu merak edenleri şöyle alalım👇
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