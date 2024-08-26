Ceyda Düvenci ve Sevgilisi Güçlü Mete'nin Aşk Dolu Halleri Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu
Ceyda Düvenci ve Sevgilisi Güçlü Mete'nin Aşk Dolu Halleri Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu
Bir süredir radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu Ceyda Düvenci'nin yeni stili dikkat çekti. Düvenci, yeni halini görenlere ''Aşk yaramış'' dedirtti.
KAYNAK: 2. Sayfa Magazin
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Güzel oyuncu Ceyda Düvenci'yi son dönemlerin popüler dizisi Prens'te Siyon isimli karaktere hayat verirken izlemiştik en son.
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Sevilen oyuncu, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile dünya evine girmiş ve sekiz yıl boyunca herkesin gıpta ile baktığı bir evlilik sürdürmeyi başarmıştı.
İhanet iddialarıyla birlikte, ikili ne yazık ki 2023 yılında ayrılık kararı verip tek celsede boşandı. Düvenci ve Şakrak'ın evliliklerinden dünyaya gelen oğulları Okan Ali'nin velayeti ise annesi Ceyda Düvenci'ye verildi.
Boşanma kararının ardından güzel oyuncu ''tabii ki aşık olacağım'' diyerek aşka kapılarını kapatmadığının altını çizdi. Nitekim öyle de oldu. Düvenci, mayıs ayında Kafa Radyo sunucularından Güçlü Mete ile ele ele görüntülenerek yeni bir aşka yelken açtığını gösterdi.
Aşkları dolu dizgin devam eden çift, geçtiğimiz akşam 2. Sayfa Magazin tarafından yeniden el ele görüntülendi. Röportaj boyunca yüzünden gülücük bir an olsun eksik olmayan Ceyda Düvenci'ye sosyal medyada 'aşk güzelleştirmiş' yorumları sel oldu aktı.
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İkiliyi böyle neşeli bir anda yakalayan magazin muhabirlerinden gelen 'araya bir evlilik sıkışır mı?' sorusunu güzel oyuncu, 'ay yok artık' diyerek geçiştirdi.
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin liseli aşıkları aratmayan bol gülücüklü röportajını merak edenleri şöyle alalım👇
Ünlü çifte gelen sosyal medya yorumları ise bu şekilde👇
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