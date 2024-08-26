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Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı Çapkınlık Yaparken Yakalanınca Kameramanlara Ateş Püskürdü

Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı Çapkınlık Yaparken Yakalanınca Kameramanlara Ateş Püskürdü

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 20:39

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, sevilen teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile geçtiğimiz aylarda on yıllık evliliklerine tek celsede noktayı koyan Volkan Bahçekapılı, Bebek'te bir kadınla kameralara yakalandı. Bahçekapılı o anlarda, magazin muhabirlerine sert çıkıştı.

KAYNAK: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Başarılı teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmişti.

Başarılı teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmişti.

10 yıllık inişli çıkışlı bir evlilik sürecinin ardından çift geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma kararının nedeni olarak ise 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gösterildi.

10 yıllık inişli çıkışlı bir evlilik sürecinin ardından çift geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma kararının nedeni olarak ise 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gösterildi.

Nil ve Naz adında dünya tatlısı iki kız çocuğuna sahip olan çift, kızları için bir araya gelmeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Nil ve Naz adında dünya tatlısı iki kız çocuğuna sahip olan çift, kızları için bir araya gelmeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Buse Terim, 2016'da kızı Nil'i; 2018 yılında ise kızı Naz'ı kucağına almıştı.

Boşanmanın ardından henüz birkaç ay geçmesine rağmen Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz akşam objektiflere fena yakalandı. Bahçekapılı, Bebek gecelerinde bir hanımefendiyle görüntülendi.

Boşanmanın ardından henüz birkaç ay geçmesine rağmen Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz akşam objektiflere fena yakalandı. Bahçekapılı, Bebek gecelerinde bir hanımefendiyle görüntülendi.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre o anlarda oldukça gergin dakikalar yaşayan iş insanı, kameramanlara ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur!'' diyerek sert çıkıştı.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre o anlarda oldukça gergin dakikalar yaşayan iş insanı, kameramanlara ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur!'' diyerek sert çıkıştı.

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