Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı Çapkınlık Yaparken Yakalanınca Kameramanlara Ateş Püskürdü
Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı Çapkınlık Yaparken Yakalanınca Kameramanlara Ateş Püskürdü
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, sevilen teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile geçtiğimiz aylarda on yıllık evliliklerine tek celsede noktayı koyan Volkan Bahçekapılı, Bebek'te bir kadınla kameralara yakalandı. Bahçekapılı o anlarda, magazin muhabirlerine sert çıkıştı.
KAYNAK: Sabah
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Başarılı teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmişti.
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10 yıllık inişli çıkışlı bir evlilik sürecinin ardından çift geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma kararının nedeni olarak ise 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gösterildi.
Nil ve Naz adında dünya tatlısı iki kız çocuğuna sahip olan çift, kızları için bir araya gelmeye devam edeceklerini açıklamıştı.
Boşanmanın ardından henüz birkaç ay geçmesine rağmen Volkan Bahçekapılı, geçtiğimiz akşam objektiflere fena yakalandı. Bahçekapılı, Bebek gecelerinde bir hanımefendiyle görüntülendi.
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre o anlarda oldukça gergin dakikalar yaşayan iş insanı, kameramanlara ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur!'' diyerek sert çıkıştı.
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