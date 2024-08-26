Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı Çapkınlık Yaparken Yakalanınca Kameramanlara Ateş Püskürdü

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, sevilen teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile geçtiğimiz aylarda on yıllık evliliklerine tek celsede noktayı koyan Volkan Bahçekapılı, Bebek'te bir kadınla kameralara yakalandı. Bahçekapılı o anlarda, magazin muhabirlerine sert çıkıştı.

KAYNAK: Sabah