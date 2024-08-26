İyi Gelmez mi Hiç Deniz Havası: Cemre Kemer Çocuklarıyla Birlikte Sahil Yürüyüşünün Tadını Çıkarttı!
İyi Gelmez mi Hiç Deniz Havası: Cemre Kemer Çocuklarıyla Birlikte Sahil Yürüyüşünün Tadını Çıkarttı!
Grup Hepsi ile tanıdığımız eski müzik grubunun sevilen vokallerinden Cemre Kemer, şimdilerde evli, mutlu çocuklu bir hayat sürüyor. Kemer, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'yi bilmeyeniniz yoktur. Genç kızların gözünde ikonikleşen Gülçin, Cemre, Yasemin ve Eren karakterlerinin rengarenk imajı ilk günkü gibi hala aklımızda.
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2000'li yıllara damga vurmalarına rağmen 2009 yılında Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla dağılan grup, daha sonralarda birleşmeye yeltense de bir türlü anlaşma sağlanamadı.
Tabii aradan yıllar geçti, grubun üyeleri zamanla kendi ayakları üzerinde duran kadınlara dönüştü. Hepsi'nin her üyesi gibi Cemre Kemer de kendine bireysel bir yol çizerek kariyerine devam etti.
Son yıllarda müziği bırakarak Influencer'lıktan devam eden Cemre, 2020 yılında Emre Medina ile dünyaevine girdi.
Kurduğu çekirdek aileyi sık sık sosyal medya hesabında paylaşan güzel Influencer, 2021'de kızı Karla'yı kucağına almış, ardından bu yılın nisan ayında da oğlu Kerim'i dünyaya getirmişti biliyorsunuz.
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Evli, mutlu ve çocuklu hayatının tadını çıkartan ünlü isim, paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek çocuklarıyla sahil kenarında yürüyüş yaptığı anları paylaştı.
Cemre Kemer'in anneliğin tadını doyasıya çıkarttığı o paylaşımı merak edenleri şöyle alalım👇
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