Nazan Öncel, Megastar Tarkan'ın 'Beni Hatırla' Şarkısını Reddetme Nedenini Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!
Nazan Öncel, Megastar Tarkan'ın 'Beni Hatırla' Şarkısını Reddetme Nedenini Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!
Nazan Öncel, şimdilerde yeniden popüler olan şarkısı 'Beni Hatırla' ile ilgili bilinmeyen bir anısını anlattı. Öncel'in anlattığı hikayede Tarkan'ın nahif ve düşünceli tavrı dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şöyle bir geçmiş günlere dönüp baktığımızda, 2000'li yılların başında birçok değerli sanatçımızın müzik tarihimizde yeri hiç silinmeyecek eşsiz parçalara imza attığını görüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kıymetli şarkıcılarımızdan biri de tahmin edebileceğiniz üzere Nazan Öncel! Kendisinin 2003 yılında çıkarttığı 'Beni Hatırla' isimli şarkısı şimdilerde sosyal medya platformlarında yeniden gündem olmuş durumda.
Sevilen parçanın dinlenme sayılarının yükselmesi Öncel'in de dikkatinden kaçmamış olacak ki bu durum, şarkıcıyı mazideki günlerine götürdü. Bunun üzerine Nazan Öncel, şarkının kayıt aşamasında, Megastar Tarkan ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.
Nazan Hanım'ın anlattığına göre, Beni Hatırla şarkısını Tarkan çok beğenmiş. Öncel, 'Al, sen oku o zaman' deyince Megastar, ‘Çok teşekkür ederim, acayip gurur duydum ama ben sevgilime ‘Öl hatta orda’ diyemem’ diyerek ne kadar nahif ve ince ruhlu bir kalbe sahip olduğunu bir kez daha göstermiş.
Nazan Öncel'in stüdyodaki o anlara geri dönmüşçesine içten anlatımını merak edenleri şöyle alalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani Nazan Öncel'den severek dinlediğimiz Beni Hatırla'yı Tarkan'dan da dinliyor olabilirdik... Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın