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Nazan Öncel, Megastar Tarkan'ın 'Beni Hatırla' Şarkısını Reddetme Nedenini Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!

Nazan Öncel, Megastar Tarkan'ın 'Beni Hatırla' Şarkısını Reddetme Nedenini Yıllar Sonra İlk Kez Açıkladı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 11:45

Nazan Öncel, şimdilerde yeniden popüler olan şarkısı 'Beni Hatırla' ile ilgili bilinmeyen bir anısını anlattı. Öncel'in anlattığı hikayede Tarkan'ın nahif ve düşünceli tavrı dikkat çekti.

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Şöyle bir geçmiş günlere dönüp baktığımızda, 2000'li yılların başında birçok değerli sanatçımızın müzik tarihimizde yeri hiç silinmeyecek eşsiz parçalara imza attığını görüyoruz.

Şöyle bir geçmiş günlere dönüp baktığımızda, 2000'li yılların başında birçok değerli sanatçımızın müzik tarihimizde yeri hiç silinmeyecek eşsiz parçalara imza attığını görüyoruz.

Bu kıymetli şarkıcılarımızdan biri de tahmin edebileceğiniz üzere Nazan Öncel! Kendisinin 2003 yılında çıkarttığı 'Beni Hatırla' isimli şarkısı şimdilerde sosyal medya platformlarında yeniden gündem olmuş durumda.

Bu kıymetli şarkıcılarımızdan biri de tahmin edebileceğiniz üzere Nazan Öncel! Kendisinin 2003 yılında çıkarttığı 'Beni Hatırla' isimli şarkısı şimdilerde sosyal medya platformlarında yeniden gündem olmuş durumda.

Sevilen parçanın dinlenme sayılarının yükselmesi Öncel'in de dikkatinden kaçmamış olacak ki bu durum, şarkıcıyı mazideki günlerine götürdü. Bunun üzerine Nazan Öncel, şarkının kayıt aşamasında, Megastar Tarkan ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

Sevilen parçanın dinlenme sayılarının yükselmesi Öncel'in de dikkatinden kaçmamış olacak ki bu durum, şarkıcıyı mazideki günlerine götürdü. Bunun üzerine Nazan Öncel, şarkının kayıt aşamasında, Megastar Tarkan ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

Nazan Hanım'ın anlattığına göre, Beni Hatırla şarkısını Tarkan çok beğenmiş. Öncel, 'Al, sen oku o zaman' deyince Megastar, ‘Çok teşekkür ederim, acayip gurur duydum ama ben sevgilime ‘Öl hatta orda’ diyemem’ diyerek ne kadar nahif ve ince ruhlu bir kalbe sahip olduğunu bir kez daha göstermiş.

Nazan Hanım'ın anlattığına göre, Beni Hatırla şarkısını Tarkan çok beğenmiş. Öncel, 'Al, sen oku o zaman' deyince Megastar, ‘Çok teşekkür ederim, acayip gurur duydum ama ben sevgilime ‘Öl hatta orda’ diyemem’ diyerek ne kadar nahif ve ince ruhlu bir kalbe sahip olduğunu bir kez daha göstermiş.

Nazan Öncel'in stüdyodaki o anlara geri dönmüşçesine içten anlatımını merak edenleri şöyle alalım👇

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Yani Nazan Öncel'den severek dinlediğimiz Beni Hatırla'yı Tarkan'dan da dinliyor olabilirdik... Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Yani Nazan Öncel'den severek dinlediğimiz Beni Hatırla'yı Tarkan'dan da dinliyor olabilirdik... Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

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