"Kripto da Bir Tür Kumar Bağımlılığıdır" Prof.Dr. Kadir Özdel Bağımlılık Konusunu "Bana Bi Anlat"a Açıkladı

Prof. Dr. Kadir Özdel şu sözleriyle dikkat çekti: 'Bir risk alınan ve sonunda harcanan çabaya göre ya da verilen emeğe göre çok büyük bir ödülün gelme olasılığı olan her şey ruhsal açıdan kumardır. Buna coinler de dahil, hatta borsada fazla işlem yapmak da dahil'