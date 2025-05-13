"Kripto da Bir Tür Kumar Bağımlılığıdır" Prof.Dr. Kadir Özdel Bağımlılık Konusunu "Bana Bi Anlat"a Açıkladı
Kumar bağımlılığı, madde bağımlılığı ve hatta internet bağımlılığı... Günümüz dünyasındaki insanların çoğunun yaşadığı bu davranış bozukluklarıyla ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Kadir Özdel, 'Bana Bi Anlat' programında cevapladı. İşte detaylar 👇
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Onedio'nun özel röportaj serisi olan "Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünde Prof. Dr. Kadir Özdel, bağımlılıkla ilgili merak edilenleri Eda Aytekin'e anlattı.
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Kumar bağımlılığında kişinin oynadığı oyunun türüyle ilgili bir derdi olmadığını, kazanma hırsının bu bağımlığa sebep olduğunu anlatan Özdel, kripto dünyası ile gereğinden fazla ilgilenmenin de bir tür bağımlılık olduğunu söyledi.
Çocuklardaki tablet bağımlılığının da ileriki zamanlarda çeşitli bozukluklara sebep olabileceğini anlatan Özdel, ebeveynlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini açıkladı.
Prof. Dr. Kadir Özdel ile gerçekleştirdiğimiz bağımlılık konulu bölümün tamamını buradan seyredebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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