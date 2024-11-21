Onedio Özel: Erkek Cinsel Sağlığı ile İlgili Merak Edilenleri Dr. Emrah Topbaş'la "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
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Onedio Özel: Erkek Cinsel Sağlığı ile İlgili Merak Edilenleri Dr. Emrah Topbaş'la "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni konuklarla devam ediyor. Eda Aytekin'in hazırlayıp sunduğu 'Bana Bi Anlat'ın yeni konuğu Op.Dr.Emrah Topbaş oldu. Topbaş, erkek cinsel sağlığı ile ilgili merak edilenleri ve bilinmeyenleri anlattı. Yeni bölümüyle çok konuşulan program ile ilgili detaylar burada 👇
Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu haftanın konuğu Op. Dr. Emrah Topbaş ile erkek cinsel sağlığına dair merak edilenleri ve bilinmeyenleri konuştuk.
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Dr. Topbaş, takılma kültürü ve çok eşliliğin HPV yayılımına hız kazandırdığını söyledi.
Performans için satılan macunların ise ne kadar tehlikeli olduğunu programda tek tek anlattı. Erkek cinsel sağlığı ile ilgili birçok şeyin konuşulduğu programda sizin de ufkunuz açılacak.
"Bana Bi Anlat"ın tamamını buradan seyredebilirsiniz
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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