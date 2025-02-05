"Bana Bi Anlat": Beslenme Uzmanı Elvan Odabaşı Stresin Vücutta Yarattığı İnanılmaz Etkiyi Anlattı
"Bana Bi Anlat": Beslenme Uzmanı Elvan Odabaşı Stresin Vücutta Yarattığı İnanılmaz Etkiyi Anlattı
Onedio'nun YouTube programı 'Bana Bi Anlat'ın bu haftaki konuğu Beslenme Uzmanı Elvan Odabaşı oldu. Ünlü diyetisyen, beslenme ile ilgili yapılan hataları ve popüler diyetlerin zararlarını tek tek anlattı. Özellikle stresin vücutta yarattığı etkiyle ilgili konuşan Odabaşı'nın açıklamaları oldukça ilginç. Detaylar içeriğimizde
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Uzman konukların merak edilen soruları cevapladığı "Bana Bi Anlat" programının yeni konuğu Beslenme Uzmanı Elcan Odabaşı oldu.
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Odabaşı,, kahvaltı yapmamanın kilo vermede etkili olup olmadığı sorusuna "Bununla ilgili bir tane bile bilimsel makale yok" şeklinde cevap verdi.
Beslenme uzmanı Elvan Odabaşı, yumurta, süt ürünleri, tohumlar, bakliyatlar ve buğdayın soframızda mutlaka bulunması gerektiğini de ekledi. İnsanın kafasına takılan her şeyin bağırsaklarına da takıldığını söyleyen Odabaşı, stresin beslenmeye olan etkisine de dikkat çekti.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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