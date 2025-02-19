"Alzheimer Olmak İstemiyorsanız Emekli Olmayın" Prof. Dr. Zülküf Önal "Bana Bi Anlat"ta Soruları Cevapladı
"Alzheimer Olmak İstemiyorsanız Emekli Olmayın" Prof. Dr. Zülküf Önal "Bana Bi Anlat"ta Soruları Cevapladı
'Bana Bi Anlat'ın bu haftaki yeni bölümüne Nörolog Prof. Dr. Zülküf Önal konuk oldu. Önal, hafızayla ilgili merak edilenleri ve Alzheimer ile ilgili soruları yanıtladı. Hafızanın sporla olan ilişkisi ve yalnızlık detayları ise konuşmanın en dikkat çekici noktalarından oldu. Detaylar içeriğimizde 👇
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Uzmanların merak edilen soruları yanıtladığı "Bana Bi Anlat"ın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Zülküf Önal oldu.
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Prof. Dr. Önal, hafızanın sağlıklı kalması için emekli olmamak gerektiğini ve mutlaka bir şeylerle uğraşmak gerektiğini vurguladı.
Yalnızlığın demansa sebep olduğunu söyleyen Önal "Sofraya mutlaka iki kişi oturun, yalnız yemek yemeyin. Hiç kimseniz yoksa kedi-köpek sahiplenin" sözleriyle dikkat çekti.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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