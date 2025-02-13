Gayrimenkul Uzmanı Alanya'da Yaşanan İnanılmaz Emlak Dolandırıcılığını "Bana Bi Anlat"a Açıkladı
Gayrimenkul Uzmanı Alanya'da Yaşanan İnanılmaz Emlak Dolandırıcılığını "Bana Bi Anlat"a Açıkladı
Uzmanların merak edilenleri yanıtladığı 'Bana Bi Anlat' programının bu haftaki konuğu gayrimenkul uzmanı Yiğit Kalaycıoğlu oldu. Emlak piyasası ve kiralarla ilgili açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu, dolandırıcı emlakçılarla ilgili anlattıklarıyla izleyenleri şaşırttı. Detaylar içeriğimizde 👇
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Merak edilen konuların uzmanlar tarafından açıklandığı "Bana Bi Anlat" programının bu haftaki konuğu gayrimenkul uzmanı Yiğit Kalaycıoğlu oldu.
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Kalaycıoğlu, emlak piyasasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Gayrimenkul uzmanının emlak dolandırıcılarıyla ilgili anlattığı olay ise şok etkisi yarattı.
"Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünün tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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