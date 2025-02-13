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Gayrimenkul Uzmanı Alanya'da Yaşanan İnanılmaz Emlak Dolandırıcılığını "Bana Bi Anlat"a Açıkladı

Gayrimenkul Uzmanı Alanya'da Yaşanan İnanılmaz Emlak Dolandırıcılığını "Bana Bi Anlat"a Açıkladı

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
13.02.2025 - 10:57 Son Güncelleme: 13.02.2025 - 11:02

Uzmanların merak edilenleri yanıtladığı 'Bana Bi Anlat' programının bu haftaki konuğu gayrimenkul uzmanı Yiğit Kalaycıoğlu oldu. Emlak piyasası ve kiralarla ilgili açıklamalarda bulunan Kalaycıoğlu, dolandırıcı emlakçılarla ilgili anlattıklarıyla izleyenleri şaşırttı. Detaylar içeriğimizde 👇

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Merak edilen konuların uzmanlar tarafından açıklandığı "Bana Bi Anlat" programının bu haftaki konuğu gayrimenkul uzmanı Yiğit Kalaycıoğlu oldu.

Merak edilen konuların uzmanlar tarafından açıklandığı "Bana Bi Anlat" programının bu haftaki konuğu gayrimenkul uzmanı Yiğit Kalaycıoğlu oldu.

Kalaycıoğlu, emlak piyasasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Kalaycıoğlu, emlak piyasasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Kalaycıoğlu, günümüzde hala ev sahipleri tarafından bekara ev verilmek istenmediği ancak kredi notları gösterilerek bu engelin aşılabileceğini açıkladı.

Gayrimenkul uzmanının emlak dolandırıcılarıyla ilgili anlattığı olay ise şok etkisi yarattı.

Gayrimenkul uzmanının emlak dolandırıcılarıyla ilgili anlattığı olay ise şok etkisi yarattı.

Kalaycıoğlu, Alanya'da yabancı bir müşteriye 110 bin Euro karşılığında tapu yerine yemek fişi verilerek ev aldığını sanan müşterinin dolandırıldığını anlattı.

"Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünün tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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