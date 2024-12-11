Onedio Özel: Burçlarla İlgili Az Bilinenleri ve 2025 Yılını Astrolog Gökçe Ayabakan "Bana Bi Anlat"a Açıkladı
Onedio Özel: Burçlarla İlgili Az Bilinenleri ve 2025 Yılını Astrolog Gökçe Ayabakan "Bana Bi Anlat"a Açıkladı
Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni konuklarla devam ediyor. Eda Aytekin'in hazırlayıp sunduğu 'Bana Bi Anlat'ın yeni konuğu Astrolog Gökçe Ayabakan oldu. Ayabakan, astroloji ile ilgili merak edilenleri ve 2025'in en şanslı burçlarını anlattı. Yeni bölümüyle çok konuşulan program ile ilgili detaylar burada 👇
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Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu haftanın konuğu Gökçe Ayabakan ile astroloji hakkında merak edilen ve hatta hiç bilinmeyenleri konuştuk.
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Ayabakan, egolarıyla anılan Aslan burçlarının aslında herkesin benzemesi gereken liderler olduğunu söyleyerek ezberleri bozdu. Akreplerin ise sinsi değil, almak istediğini her zaman alan kararlı burçlar olduğunu ekledi. Diğer burçlarla ilgili şaşırtıcı yorumlar ise videonun tamamında.
Astrolog Gökçe Ayabakan, 2025'in en şanslı burcunun Yengeç burcu olduğunu söyledi. Yeni yılda en zorlanacak burçların arasında ise Koç ve Terazi geliyor.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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Sarıbıyık serisinden beri Eda' yı takip ederim. Cemalini görmek nasip oldu sonunda (: Wonder womanımız. sarıbıyıksısız ne zamandır. (: