"Taziye Evinde Misafir Ağırlamak Normal Değil" Şengül Hablemitoğlu "Bana Bi Anlat"ta Yas Sürecini Anlattı
"Taziye Evinde Misafir Ağırlamak Normal Değil" Şengül Hablemitoğlu "Bana Bi Anlat"ta Yas Sürecini Anlattı
Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni konuklarla devam ediyor. Eda Aytekin'in hazırlayıp sunduğu 'Bana Bi Anlat'ın yeni konuğu Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu oldu. Hablemitoğlu, sevdiklerimizi kaybettikten sonra yaşanılan o zorlu süreçle ilgili herkesin çıkmazda olduğu durumlarla ilgili yanıtları Eda Aytekin’e anlattı. 'Yas ve Kayıp Süreci'nin ikinci bölümü ile ilgili detaylar burada 👇
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Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu ile kayıpların ardından yaşanan yas sürecini konuşmuştuk. Hablemitoğlu ile yaptığımız röportajın ikinci bölümü de yayına girdi.
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Bu bölümün en dikkat çeken konularından biri de, taziye evlerinde cenaze sahiplerinin misafir ağırlama problemi. Hablemitoğlu, bu geleneğin kayıp yaşayan insanlara verdiği yorgunluktan ve bir an evvel ortadan kalkması gerektiğinden bahsetti.
"Yas ve Kayıp" röportajımızın 2. bölümünü seyretmek isteyenler buraya bakabilir 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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Çok doğru demiş,birde gelenler kahkahalarla gülüyorlar,goy goy yapıyorlar.