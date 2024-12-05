Onedio Özel: Fitness ve Pilates ile İlgili Merak Edilenleri Barış Topçu ile "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
Onedio Özel: Fitness ve Pilates ile İlgili Merak Edilenleri Barış Topçu ile "Bana Bi Anlat"ta Konuştuk
Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni röportaj serisi 'Bana Bi Anlat' yeni konuklarla devam ediyor. Eda Aytekin'in hazırlayıp sunduğu 'Bana Bi Anlat'ın yeni konuğu Kişisel Antrenör Barış Topçu oldu. Topçu fitness, pilates ve salon sporlarıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Yeni bölümüyle çok konuşulan program ile ilgili detaylar burada 👇
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Uzmanların konuk olduğu Onedio'nun yeni video röportaj serisi "Bana Bi Anlat" yeni bölümüyle devam ediyor. Bu haftanın konuğu Kişisel Antrenör Barış Topçu ile fitness ve spora dair merak edilenleri ve bilinmeyenleri konuştuk.
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Topçu, sadece spor yaparak ideal vücuda kavuşmanın imkansız olduğunu vurguladı. Beslenmeye dikkat edilmeden yapılan bir spor rutinin de anlamsız olduğunu sözlerine ekledi. Uzman sporcu, hepimizin sosyal medyada gördüğü yuvarlak hatlara kavuşmak için yapılması gerekenleri ise videoda uzun uzun anlattı.
Fitness, pilates ve sporla ilgili merak edilenlerin tamamını "Bana Bi Anlat"ın yeni bölümünde izleyebilirsiniz.
"Bana Bi Anlat"ın diğer bölümlerini izlemek isterseniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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