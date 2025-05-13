13 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da sabah saat 07.18’de bir deprem olduğunu duyurdu.
PKK’nın kongre sonucu aldığı silah bırakma ve kendini feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın durumunun ne olacağı.
Geçtiğimiz gece, birçok ünlünün boy gösterdiği Hakaan Yıldırım defilesine katılan Serenay Sarıkaya, etkinliklere hızlı bir dönüş yaptı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölüm şerefine kutlamalar yaptı.
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19 Mart'ta başlayan süreç sonrasında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı tebliğ edildi.
Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim, bonservisini alma planları yapıyor.
TikTok başta olmak üzere challenge adı altında gençler arasında dönem dönem moda olan ‘ölüm akımları’na bir yenisi daha eklendi.
NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde final gerçekleşti.
PKK’nın Silah bırakmasının ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.
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Yıllar öncesinin sevilen yarışması Kısmetse Olur'daki Onur'la büyük aşkı ve biraz da 'gergin' halleriyle hatırladığımız yarışmacı Aycan Varış, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu ile röportaj yaptı.
Haftalardır yıllar önceki magazin skandalını, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kız kardeş ihaneti temalı olaylı hikayesini konuşuyoruz.
Dün Müge Anlı'da 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın dolandırılma konusu işlenmeye başladı.
Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğunu söyledi.
Ayaklı Gazete'nin özel haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın 9 aylık beraberliğin ardından evlenmeye karar verdiği iddia edildi.
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West Ham United’ın TikTok hesabı, Altay Bayındır’ın yediği gol üzerinden mizahi bir paylaşım yaptı.
Usta oyuncu, yıllardır güzelliğiyle manşetlerden düşmeyen Nebahat Çehre, birçok ünlü ismin boy gösterdiği modacı Hakaan Yıldırım'ın defilesine katıldı.
PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı konusu.
Kayseri'de yaşanan Esra Erol'un programında gündeme gelen olay günlerce konuşulmuştu
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında karar çıktı
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan'da düzenlenen eylemde tutuklanan üniversite öğrenci Esila Ayık hakkında istenen hapis cezası belli oldu.
Dini paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Şeyma Subaşı, bu sefer de gece gece derin düşüncelere dald
Geçtiğimiz yıl 30 milyonluk rüya gibi düğünle evlenen Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu çifti, şimdi de tazminat savaşının ortasında.
THY, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçti.
Türkiye'nin en popüler, başarılı ve zengin iş kadınlarından biri olan Alarko Holding yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton, Bloomberg HT'de İşte Zirve programının konuğu oldu.
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Myanmar'da 28 Mart tarihinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya’daki voleybol macerasını noktaladı.
Her yıl açıklanan en zengin Türkler listesi bu kez dikkat çeken bir ayrıntı barındırıyor.
Aydın’da 18 Mart’ta bir evde meydana gelen yangında anne Fatma Gezgin ile birlikte çocukları Toprak Efe ve Muzaffer Deniz hayatını kaybetmişti.
PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası A Haber, rotasını Diyarbakır'a çevirdi.
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“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini açıklamıştı.
''Fazla kilolu kişiler tespit edilecek'' diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını açıkladı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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