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13 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

13 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 20:38

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu. 

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da sabah saat 07.18’de bir deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da sabah saat 07.18’de bir deprem olduğunu duyurdu.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PKK’nın kongre sonucu aldığı silah bırakma ve kendini feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın durumunun ne olacağı.

PKK’nın kongre sonucu aldığı silah bırakma ve kendini feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’daki Abdullah Öcalan’ın durumunun ne olacağı.

Milliyet’te yer alan habere göre; PKK’nın fesih ve silahlı mücadele yöntemine son verdiğine ilişkin açıklaması sonrası Öcalan’ın durumu için 3 farklı senaryo var.

Geçtiğimiz gece, birçok ünlünün boy gösterdiği Hakaan Yıldırım defilesine katılan Serenay Sarıkaya, etkinliklere hızlı bir dönüş yaptı.

Geçtiğimiz gece, birçok ünlünün boy gösterdiği Hakaan Yıldırım defilesine katılan Serenay Sarıkaya, etkinliklere hızlı bir dönüş yaptı.

Menajeri Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından kabuğuna çekilen Sarıkaya, yarınlar yokmuşçasına döktürürken görüntülendi!

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölüm şerefine kutlamalar yaptı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölüm şerefine kutlamalar yaptı.

Kutlamaya katılan senarist Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölüm süreceğiyle alakalı spoiler vererek herkesi heyecanlandırdı.

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19 Mart'ta başlayan süreç sonrasında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı tebliğ edildi.

19 Mart'ta başlayan süreç sonrasında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal kararı tebliğ edildi.

Üniversite, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha lisans diplomasını “yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal etti. Karara ilişkin tebliğ 55 gün sonra iletildi.

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim, bonservisini alma planları yapıyor.

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim, bonservisini alma planları yapıyor.

Sezon boyunca gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Nijeryalı golcü, teknik heyetin gelecek sezon kadroda görmek istediği isimlerin başında geliyor. Galatasaray, yüksek maliyetine rağmen Osimhen’in bonservisini almak için sponsorluk ve oyuncu satışlarını devreye sokmayı planlıyor. Yönetim, bu transferle hücum hattında uzun vadeli bir çözüm oluşturmayı hedefliyor.

TikTok başta olmak üzere challenge adı altında gençler arasında dönem dönem moda olan ‘ölüm akımları’na bir yenisi daha eklendi.

TikTok başta olmak üzere challenge adı altında gençler arasında dönem dönem moda olan ‘ölüm akımları’na bir yenisi daha eklendi.

Bir dönem çocuklar arasında akım haline gelen Mavi Balina’dan sonra gündem A4! TikTok'ta meydan okuyanlar aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar.

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde final gerçekleşti.

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde final gerçekleşti.

2. sezon onayı alan dizinin gelecek bölümlerinden bazı isimler çıkarıldı. Çünkü Hazal Kaya ve Eda Ece gibi isimlerin diziye dahil olmasıyla birlikte zaman atlaması yaşanacak, dolayısıyla 2. sezonda bazı oyuncular dizide yer almayacak. Bakalım, Şakir Paşa Ailesi dizisinden kimler kesin ayrılacak, kimler tahminen ayrılabilir?

PKK’nın Silah bırakmasının ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

PKK’nın Silah bırakmasının ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

Mansur Yavaş açıklamasında “Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır” dedi.

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Yıllar öncesinin sevilen yarışması Kısmetse Olur'daki Onur'la büyük aşkı ve biraz da 'gergin' halleriyle hatırladığımız yarışmacı Aycan Varış, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu ile röportaj yaptı.

Yıllar öncesinin sevilen yarışması Kısmetse Olur'daki Onur'la büyük aşkı ve biraz da 'gergin' halleriyle hatırladığımız yarışmacı Aycan Varış, geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu ile röportaj yaptı.

Kerimoğlu'na yıllar sonra Kısmetse Olur ile ilgili yaşadığı bazı gerçekleri anlatan Varış, zorla çekim yaptırıldığını ve kendisine ağır ilaç verildiğini açıkladı.

Haftalardır yıllar önceki magazin skandalını, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kız kardeş ihaneti temalı olaylı hikayesini konuşuyoruz.

Haftalardır yıllar önceki magazin skandalını, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kız kardeş ihaneti temalı olaylı hikayesini konuşuyoruz.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının genel koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'ya 50 yıllık sessizliğini bozarak özel bir röportaj veren, 'Enişteci' lakabıyla magazin tarihine kazınan Gülden Karaböcek, eniştesiyle ilişkisinin nasıl başladığına dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Dün Müge Anlı'da 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın dolandırılma konusu işlenmeye başladı.

Dün Müge Anlı'da 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın dolandırılma konusu işlenmeye başladı.

Kendisini 'doktor' olarak tanıtan Mekselina adlı bir fenomen tarafından 4.5 milyon TL dolandırıldığını belirten Metin Bey'i ekranda gören birçok kişi yayına bağlandı. İlk kez röportaj veren Mekselina 'Dolandırdığımı kanıtlasınlar' derken, sözde doktorun eski patronu da konuştu. Bir bir gerçeklerin ortaya dökülmeye başladığı anlarda dolandırılan tek kişinin Metin Bey olmadığı da ortaya çıktı!

Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğunu söyledi.

Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğunu söyledi.

Çetinkaya, 'Bütün dünyaya hayırlı olsun Fransız Francis Parses Prebis Namı diğer Faruk Parsehyan Pars. Ataları Kayseri’den ABD ye gitmiş orada dini eğitimini almış sonra Vatikan'a gitmiş. Bugün de Papa oldu. Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun’’ dedi.

Ayaklı Gazete'nin özel haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın 9 aylık beraberliğin ardından evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

Ayaklı Gazete'nin özel haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın 9 aylık beraberliğin ardından evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

Kubilay Aka'nın evlilik teklifini çoktan ettiği ve Hafsanur'un da teklifi kabul ettiği öğrenildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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West Ham United’ın TikTok hesabı, Altay Bayındır’ın yediği gol üzerinden mizahi bir paylaşım yaptı.

West Ham United’ın TikTok hesabı, Altay Bayındır’ın yediği gol üzerinden mizahi bir paylaşım yaptı.

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Altay’ın gol sonrasındaki refleksi espri konusu haline getirildi. Basının da eleştirdiği milli kaleci bu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.

Usta oyuncu, yıllardır güzelliğiyle manşetlerden düşmeyen Nebahat Çehre, birçok ünlü ismin boy gösterdiği modacı Hakaan Yıldırım'ın defilesine katıldı.

Usta oyuncu, yıllardır güzelliğiyle manşetlerden düşmeyen Nebahat Çehre, birçok ünlü ismin boy gösterdiği modacı Hakaan Yıldırım'ın defilesine katıldı.

Defileden önce 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Nebahat Çehre'nin ispanyol paça pantolon, askılı bluz ve blazer ceketle tamamladığı asalet kokan kombini ayrı, yıllara meydan okuyan görünümü ayrı olay oldu!

PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı konusu.

PKK’nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkıp çıkmayacağı konusu.

Bu konu hakkında Ekol TV’de katıldığı yayında açıklamalarda bulunan gazeteci Cem Küçük, “Hükümetin Öcalan’ı İmralı’dan çıkarmak gibi bir planı yok” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yaşanan Esra Erol'un programında gündeme gelen olay günlerce konuşulmuştu

Kayseri'de yaşanan Esra Erol'un programında gündeme gelen olay günlerce konuşulmuştu

47 yaşındaki Güldane Şahin, vasi olduğu engelli kızı Dilek’in 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile birlikte kaçmıştı. Canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iki isim hakkında istenen ceza belli oldu.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında karar çıktı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında karar çıktı

Aydınlar ilk duruşmada  adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan'da düzenlenen eylemde tutuklanan üniversite öğrenci Esila Ayık hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 9 Nisan'da düzenlenen eylemde tutuklanan üniversite öğrenci Esila Ayık hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Ekol TV'de yer alan habere göre Ayık hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Dini paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Şeyma Subaşı, bu sefer de gece gece derin düşüncelere dald

Dini paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Şeyma Subaşı, bu sefer de gece gece derin düşüncelere dald

Daha önce Kur'an-ı Kerim'i 3 kez hatim ettiğini söyleyen Subaşı tevekkül etmeye ve Allah'a sığınmaya karar verdi.

Geçtiğimiz yıl 30 milyonluk rüya gibi düğünle evlenen Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu çifti, şimdi de tazminat savaşının ortasında.

Geçtiğimiz yıl 30 milyonluk rüya gibi düğünle evlenen Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu çifti, şimdi de tazminat savaşının ortasında.

İsim krizinden doğan gerilimin boşanmayla sonuçlandığı iddia edilmişti. Takvim'de yer alan habere göre; Dudaroğlu son olarak yüklü bir tazminat talep edince, Alara Mildon cevabı yapıştırdı: “Sen 3 kuruşluk adamsın!” deyip 3 kuruşluk dava açtı.

THY, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçti.

THY, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçti.

Uçaklarda yeni dönem başlıyor. Türk Hava Yolları (THY), yeni kurallara imza attı. Uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolculara para cezası geliyor.

Türkiye'nin en popüler, başarılı ve zengin iş kadınlarından biri olan Alarko Holding yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton, Bloomberg HT'de İşte Zirve programının konuğu oldu.

Türkiye'nin en popüler, başarılı ve zengin iş kadınlarından biri olan Alarko Holding yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton, Bloomberg HT'de İşte Zirve programının konuğu oldu.

Business uçmayı tercih edenlere 'savurgan' etiketi yapıştırıp Business konseptini çok saçma bulduğunu belirten Alaton'un üstündeki kıyafet ve aksesuarlar göz önünde bulundurulduğunda dillere düşmesi de kaçınılmaz oldu.

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Myanmar'da 28 Mart tarihinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Myanmar'da 28 Mart tarihinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerde son olarak can kaybının 3 bin 354'e yaralı sayısının ise 4 bin 850'ye yükseldiği açıklanmıştı. Depremler, komşu ülkeler olan Tayland ve Çin'de şiddetli bir şekilde hissedildi. 

Meydana gelen deprem sırasında bir yüzey kırığının oluşma anlarının ise kameraya yakalandığı ortaya çıktı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya’daki voleybol macerasını noktaladı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rusya’daki voleybol macerasını noktaladı.

Başarılı voleybolcu, yeni sezonda kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Ebrar’ın hangi kulüpte oynayacağına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak transferin kısa süre içinde duyurulması ve büyük yankı uyandırması bekleniyor. İddialarda öne çıkan kulüp ise Eczacıbaşı...

Her yıl açıklanan en zengin Türkler listesi bu kez dikkat çeken bir ayrıntı barındırıyor.

Her yıl açıklanan en zengin Türkler listesi bu kez dikkat çeken bir ayrıntı barındırıyor.

Forbes’un 2025 raporuna göre listeye giren kadınların sayısında artış var. Özellikle Sabancı, Koç, Doğan ve Enka gibi dev holdinglerin varis kadınları öne çıkıyor. Kadınların toplam serveti 20 milyar doları aşarken, ilk sıradaki ismin serveti ise 4 milyar doları buldu. Türkiye'nin en güçlü kadınları servetleriyle bu yıl da zirvede.

Aydın’da 18 Mart’ta bir evde meydana gelen yangında anne Fatma Gezgin ile birlikte çocukları Toprak Efe ve Muzaffer Deniz hayatını kaybetmişti.

Aydın’da 18 Mart’ta bir evde meydana gelen yangında anne Fatma Gezgin ile birlikte çocukları Toprak Efe ve Muzaffer Deniz hayatını kaybetmişti.

Yangından yaklaşık 2 ay sonra itfaiye eri olan baba Turgay Ahmet Gezgin, sevgilisi ile birlikte cinayet şüphesi nedeniyle gözaltına alındı.

Baba Turgay Ahmet Gezgin’in yangın sırasında fenalaştığı ve ambulansta tedavi gördüğü görüntüler de ortaya çıktı.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası A Haber, rotasını Diyarbakır'a çevirdi.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası A Haber, rotasını Diyarbakır'a çevirdi.

Karar sonrası ilk sokak röportajı geldi. Hac ve umre malzemeleri satan bir esnaf, '''Türkler ve Kürtler kardeşiz' demekle kardeşlik sağlanmıyor. PKK sebep değil sonuçtur. Hakka hukuka dayalı bir barış istiyoruz' dedi. İstediği cevabı alamayan muhabir, canlı yayında şoka uğradı.

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“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini açıklamıştı.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini açıklamıştı.

Örgütün İmralı’da tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan, alınan fesih kararı sonrasında gönderdiği mesajda “Tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

''Fazla kilolu kişiler tespit edilecek'' diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

''Fazla kilolu kişiler tespit edilecek'' diyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Memişoğlu, 81 ilde meydanlarda ve kamusal alanlarda vatandaşların boy, kilo, vücut kitle indeksi ölçümlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası zaman kaybeden harekete geçen yetkililer, 'kilo kontrolü' uygulamasına Bakırköy'de başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını açıkladı.

Trump, Suriye kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la birlikte aldıklarını da sözlerine ekledi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ekrem İmamoğlu’na, terör soruşturması kapsamında hakimlikte verdiği ifadede soruşturmanın iki savcısı ile ilgili sözlerinden dolayı “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma daha açıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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