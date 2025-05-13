West Ham United, TikTok Hesabında Altay Bayındır'la Dalga Geçti
West Ham United’ın TikTok hesabı, Altay Bayındır’ın yediği gol üzerinden mizahi bir paylaşım yaptı. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Altay’ın gol sonrasındaki refleksi espri konusu haline getirildi. Basının da eleştirdiği milli kaleci bu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.
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Manchester United'ın West Ham'a 2-0 yenildiği maçta basının hedefinde Altay vardı.
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West Ham United'ın TikTok paylaşımı
Golden sonraki refleksiyle dalga geçtiler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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