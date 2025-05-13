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West Ham United, TikTok Hesabında Altay Bayındır'la Dalga Geçti

West Ham United, TikTok Hesabında Altay Bayındır'la Dalga Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 12:29

West Ham United’ın TikTok hesabı, Altay Bayındır’ın yediği gol üzerinden mizahi bir paylaşım yaptı. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Altay’ın gol sonrasındaki refleksi espri konusu haline getirildi. Basının da eleştirdiği milli kaleci bu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi.

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Manchester United'ın West Ham'a 2-0 yenildiği maçta basının hedefinde Altay vardı.

Manchester United'ın West Ham'a 2-0 yenildiği maçta basının hedefinde Altay vardı.

7 maçtır kazanamayan Kırmızı Şeytanlar, West Ham performansıyla da takım olarak ağır eleştiriler aldı. Basın bu eleştiri oklarını Altay Bayındır'a da yöneltti. Rakipleri West Ham ise Altay'ın gol sonrası hareketiyle ilgili mizahi bir paylaşım yaptı.

West Ham United'ın TikTok paylaşımı

Golden sonraki refleksiyle dalga geçtiler.

Golden sonraki refleksiyle dalga geçtiler.

Altay golden sonra sinirlenerek tribünlere dönüyor ancak West Ham TiktTok hesabında bu görüntü 'Kaleci gol yediği için seviniyor mu?' yorumu ile paylaşıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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