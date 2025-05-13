West Ham United, TikTok Hesabında Altay Bayındır'la Dalga Geçti

7 maçtır kazanamayan Kırmızı Şeytanlar, West Ham performansıyla da takım olarak ağır eleştiriler aldı. Basın bu eleştiri oklarını Altay Bayındır'a da yöneltti. Rakipleri West Ham ise Altay'ın gol sonrası hareketiyle ilgili mizahi bir paylaşım yaptı.