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Fenerbahçe Kaleye Livakovic Yerine De Gea'yı Almak İstiyor

Fenerbahçe Kaleye Livakovic Yerine De Gea'yı Almak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 10:31

Fenerbahçe, kaleci pozisyonunda değişiklik yapmayı planlıyor. Dominik Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Yönetim, alternatif kaleci arayışlarına şimdiden başladı. Kalede rekabeti artıracak yeni bir transfer yapılması bekleniyor. Adaylar arasında ise bir dünya yıldızı var.

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Sabah Gazetesi, iddiaları yazdı.

Sabah Gazetesi, iddiaları yazdı.

Fenerbahçe, sözleşmesi devam eden Livakovic’i 10 milyon Euro’nun altındaki bir teklifle satmayı düşünmüyor. La Liga’dan iki kulüp Hırvat kaleciyle ilgileniyor. Livakovic’in de İspanya’da oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

De Gea sürprizi heyecanlandırdı.

De Gea sürprizi heyecanlandırdı.

Fenerbahçe, Livakovic’in takımdan ayrılması durumunda kaleye dünya çapında tanınan bir ismi transfer etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Manchester United’ın efsane kalecilerinden David De Gea yer alıyor. Şu anda Fiorentina'da oynayan De Gea’nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, ancak kulübüyle 1 yıllık opsiyon maddesi bulunuyor.

Türk kulüplerinin radarındaydı.

Türk kulüplerinin radarındaydı.

2018'de piyasa değeri 70 milyon Euro’ya kadar çıkan ve Avrupa'nın en değerli kalecilerinden biri olarak anılan David De Gea, uzun süredir Türk kulüplerinin ilgi alanındaydı. Fenerbahçe'nin ise 34 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle temasa geçtiği ve transfer şartlarını değerlendirmeye başladığı bildirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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