Fenerbahçe Kaleye Livakovic Yerine De Gea'yı Almak İstiyor
Fenerbahçe, kaleci pozisyonunda değişiklik yapmayı planlıyor. Dominik Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Yönetim, alternatif kaleci arayışlarına şimdiden başladı. Kalede rekabeti artıracak yeni bir transfer yapılması bekleniyor. Adaylar arasında ise bir dünya yıldızı var.
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Sabah Gazetesi, iddiaları yazdı.
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De Gea sürprizi heyecanlandırdı.
Türk kulüplerinin radarındaydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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