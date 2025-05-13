Fenerbahçe Kaleye Livakovic Yerine De Gea'yı Almak İstiyor

2018'de piyasa değeri 70 milyon Euro’ya kadar çıkan ve Avrupa'nın en değerli kalecilerinden biri olarak anılan David De Gea, uzun süredir Türk kulüplerinin ilgi alanındaydı. Fenerbahçe'nin ise 34 yaşındaki İspanyol file bekçisiyle temasa geçtiği ve transfer şartlarını değerlendirmeye başladığı bildirildi.