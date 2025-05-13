Galatasaray'da Hem Taraftar Hem Yönetim Osimhen Seferberliği Başlattı

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisi için Napoli ile 60 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı ve bu bedelin eşit taksitlerle ödenmesi kararlaştırıldı. Sarı-kırmızılılar, mutabakat sonrası oyuncuya yıllık 12 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak 26 yaşındaki golcü, kendisiyle ilgilenen İngiliz kulüplerinin tekliflerini değerlendirmek için ay sonuna kadar süre istedi.