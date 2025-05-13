onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'da Hem Taraftar Hem Yönetim Osimhen Seferberliği Başlattı

Galatasaray'da Hem Taraftar Hem Yönetim Osimhen Seferberliği Başlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 09:53

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim, bonservisini alma planları yapıyor. Sezon boyunca gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Nijeryalı golcü, teknik heyetin gelecek sezon kadroda görmek istediği isimlerin başında geliyor. Galatasaray, yüksek maliyetine rağmen Osimhen’in bonservisini almak için sponsorluk ve oyuncu satışlarını devreye sokmayı planlıyor. Yönetim, bu transferle hücum hattında uzun vadeli bir çözüm oluşturmayı hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'da gündem Osimhen...

Galatasaray'da gündem Osimhen...

Napoli'den kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcüyü almak için Galatasaray tüm şartları seferber ediyor. 

75 milyon Euro'luk bonservisi de düşüren Galatasaray'da iş Osimhen'e kalmış gibi gözüküyor.

60 milyon Euro'ya el sıkışıldı.

60 milyon Euro'ya el sıkışıldı.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisi için Napoli ile 60 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı ve bu bedelin eşit taksitlerle ödenmesi kararlaştırıldı. Sarı-kırmızılılar, mutabakat sonrası oyuncuya yıllık 12 milyon Euro maaş teklif etti. Ancak 26 yaşındaki golcü, kendisiyle ilgilenen İngiliz kulüplerinin tekliflerini değerlendirmek için ay sonuna kadar süre istedi.

Taraftarın kampanyasını öğrendi.

Taraftarın kampanyasını öğrendi.

Sosyal medyada taraftarlar tarafından “Stay with us Osimhen” etiketiyle bir kampanya başlatıldı ve 1 gün içinde 700 binden fazla tweet atıldı. Hedef 1 milyon tweete ulaşmak. Osimhen kampanyadan kısa sürede haberdar oldu ve bu destekten etkilendiği, kararını verirken bu kampanyayı da dikkate alacağı ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
7
5
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın