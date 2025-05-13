Galatasaray'da Hem Taraftar Hem Yönetim Osimhen Seferberliği Başlattı
Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı yönetim, bonservisini alma planları yapıyor. Sezon boyunca gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Nijeryalı golcü, teknik heyetin gelecek sezon kadroda görmek istediği isimlerin başında geliyor. Galatasaray, yüksek maliyetine rağmen Osimhen’in bonservisini almak için sponsorluk ve oyuncu satışlarını devreye sokmayı planlıyor. Yönetim, bu transferle hücum hattında uzun vadeli bir çözüm oluşturmayı hedefliyor.
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Galatasaray'da gündem Osimhen...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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