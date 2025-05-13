Manchester United'da Hedefteki İsimler Arasında Altay Bayındır da Var

Daily Mail, Altay Bayındır’a West Ham United karşısındaki performansı için 6 puan verdi. Haberde Altay’ın performansıyla ilgili olarak, “Önceki maçlarda oynarken sinir küpü gibi görünüyordu ama Tomas Soucek'in vuruşunda ya da Jarrod Bowen'ın gollerinde yapabileceği bir şey yoktu.” ifadeleri kullanıldı.