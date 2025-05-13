Manchester United'da Hedefteki İsimler Arasında Altay Bayındır da Var
Premier Lig’de Manchester United, evinde West Ham United’a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla United’ın ligdeki galibiyet hasreti yedi maça çıktı. Karşılaşmada kaleyi Altay Bayındır korudu ve performansı eleştiri konusu oldu. İngiliz basını, takımın genel düşüşüne dikkat çekerken Altay da olumsuz yorumlardan nasibini aldı. Manchester United cephesinde kötü gidişatın sorumluları arasında kaleci tercihleri de tartışılmaya başlandı.
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İngiltere basını Manchester United'daki kötü gidişatta Altay'a da yer verdi.
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The Sun da Altay ve savunma arasındaki iletişimsizliğe değindi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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