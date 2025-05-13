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Manchester United'da Hedefteki İsimler Arasında Altay Bayındır da Var

Manchester United'da Hedefteki İsimler Arasında Altay Bayındır da Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 11:10

Premier Lig’de Manchester United, evinde West Ham United’a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla United’ın ligdeki galibiyet hasreti yedi maça çıktı. Karşılaşmada kaleyi Altay Bayındır korudu ve performansı eleştiri konusu oldu. İngiliz basını, takımın genel düşüşüne dikkat çekerken Altay da olumsuz yorumlardan nasibini aldı. Manchester United cephesinde kötü gidişatın sorumluları arasında kaleci tercihleri de tartışılmaya başlandı.

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İngiltere basını Manchester United'daki kötü gidişatta Altay'a da yer verdi.

İngiltere basını Manchester United'daki kötü gidişatta Altay'a da yer verdi.

Daily Mail, Altay Bayındır’a West Ham United karşısındaki performansı için 6 puan verdi. Haberde Altay’ın performansıyla ilgili olarak, “Önceki maçlarda oynarken sinir küpü gibi görünüyordu ama Tomas Soucek'in vuruşunda ya da Jarrod Bowen'ın gollerinde yapabileceği bir şey yoktu.” ifadeleri kullanıldı.

The Sun da Altay ve savunma arasındaki iletişimsizliğe değindi.

The Sun da Altay ve savunma arasındaki iletişimsizliğe değindi.

The Sun, Altay Bayındır’ın West Ham United karşısındaki performansına 4 puan verdi. Haberde, özellikle Altay’ın savunma hattıyla kurduğu iletişimin yetersiz olduğu vurgulandı. 'Bayındır geri hattını tanıyor mu? Onunla sözde savunma kalkanı arasında kesinlikle sıfır iletişim vardı.' ifadeleriyle kaleci-savunma uyumsuzluğuna dikkat çekildi.

2027 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

2027 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

27 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, bu sezon Manchester United formasıyla 9 maça çıktı. Bu maçların 2’sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Altay’ın kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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