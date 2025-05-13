Beklenen Zirve Gerçekleşiyor, Ali Koç ve Aziz Yıldırım Bir Araya Geliyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe’de taraftarların istifaya davet ettiği Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım’ın bu hafta bir araya gelerek kulübün geleceği ve bazı önemli konuları görüşmesi bekleniyor. Ali Koç’un, Yıldırım’dan destek isteyeceği belirtiliyor.

Diğer yandan, seçim için başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısının 3500’e ulaştığı ifade ediliyor.