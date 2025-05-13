Beklenen Zirve Gerçekleşiyor, Ali Koç ve Aziz Yıldırım Bir Araya Geliyor
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla birlikte şampiyonluk umutları iyice azalırken, kulüpte hareketli günler yaşanıyor. Kayserispor ve Beşiktaş karşısında bırakılan kritik puanlar sonrası hem Başkan Ali Koç hem de teknik heyet yoğun eleştiriler aldı. Taraftarların başlattığı olağanüstü seçim kampanyasında imza sayısı da netleşmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından kulislerde en dikkat çeken haber ise Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım’ın bir araya geleceği iddiası oldu. Sarı-lacivertli camiada gözler, yaşanacak olası yönetim değişikliği ve alınacak yeni kararlara çevrildi.
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Ali Koç: "Kaderimiz buymuş deriz"
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Adaylar şekilleniyor.
İkili bir araya gelecek.
Mahmut Uslu da aday olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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