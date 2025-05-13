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Beklenen Zirve Gerçekleşiyor, Ali Koç ve Aziz Yıldırım Bir Araya Geliyor

Beklenen Zirve Gerçekleşiyor, Ali Koç ve Aziz Yıldırım Bir Araya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.05.2025 - 11:46

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla birlikte şampiyonluk umutları iyice azalırken, kulüpte hareketli günler yaşanıyor. Kayserispor ve Beşiktaş karşısında bırakılan kritik puanlar sonrası hem Başkan Ali Koç hem de teknik heyet yoğun eleştiriler aldı. Taraftarların başlattığı olağanüstü seçim kampanyasında imza sayısı da netleşmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından kulislerde en dikkat çeken haber ise Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım’ın bir araya geleceği iddiası oldu. Sarı-lacivertli camiada gözler, yaşanacak olası yönetim değişikliği ve alınacak yeni kararlara çevrildi.

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Ali Koç: "Kaderimiz buymuş deriz"

Ali Koç: "Kaderimiz buymuş deriz"

Fenerbahçe’de Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından taraftarlar, Başkan Ali Koç’a tepkilerini açıkça dile getirerek istifaya davet etti. Tribünlerin bu çağrısıyla eş zamanlı olarak olağanüstü seçimli genel kurul için imza kampanyası başlatıldı. Gelişmeler üzerine konuşan Ali Koç, istifa etmeyi doğru bulmadığını belirtti. “İmza kampanyası demokratik bir haktır, saygı duyuyorum” diyen Koç, yeterli imza toplanırsa seçime gidileceğini ifade etti. “Camiamız bizi onur kırıcı şekilde göndermek isterse, kaderimiz buymuş deriz” sözleriyle de sürece dair net bir duruş sergiledi.

Adaylar şekilleniyor.

Adaylar şekilleniyor.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada, olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda aday olacağını açıkladı. Kutlualp, kongreye gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, yönetimin bu konuda adım atması gerektiğini belirtti.

İkili bir araya gelecek.

İkili bir araya gelecek.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe’de taraftarların istifaya davet ettiği Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım’ın bu hafta bir araya gelerek kulübün geleceği ve bazı önemli konuları görüşmesi bekleniyor. Ali Koç’un, Yıldırım’dan destek isteyeceği belirtiliyor. 

Diğer yandan, seçim için başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısının 3500’e ulaştığı ifade ediliyor.

Mahmut Uslu da aday olacak.

Mahmut Uslu da aday olacak.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu'nun, perşembe günü adaylık açıklamasını bir basın toplantısıyla yapması bekleniyor. Uslu’nun bu adımı, kulüpteki yönetimsel belirsizlik ve gelişmelerin ardından dikkatleri üzerine çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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