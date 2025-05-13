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Sinyali Boşuna Vermemiş: 9 Aydır Aşk Yaşayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Evleniyor!

Sinyali Boşuna Vermemiş: 9 Aydır Aşk Yaşayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Evleniyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 12:29

Ayaklı Gazete'nin özel haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın 9 aylık beraberliğin ardından evlenmeye karar verdiği iddia edildi. 

Kubilay Aka'nın evlilik teklifini çoktan ettiği ve Hafsanur'un da teklifi kabul ettiği öğrenildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Geçtiğimiz Ağustos ayında magazin manşetleri Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın aşk iddalarıyla süslenmişti.

Geçtiğimiz Ağustos ayında magazin manşetleri Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın aşk iddalarıyla süslenmişti.

Kubilay Aka ile aşk yaşadığı dedikoduları kol gezmeye başlamadan hemen önce röportaj verip, 'Ortalıkta adam kalmadı' diyen Hafsanur Sancaktutan'ın sözünden bu kadar hızlı dönmesi hepimizde bir şok etkisi bırakmıştı. 

Bir de Kubilay Aka'nın pek hareketli aşk geçmişi var tabii, Hafsanur Sancaktutan'ın zarafetinin yanına başta pek yakıştırılmadı kendisi. 

9 aydır da genellikle 'cringe' bulunan, yakın zamanda ayrılacaklarına inanılan o çiftlerden oldular. Aslında birbirlerine klişe olsa da şeker jestleri vardı, ikisi de hep çok aşık gözüküyordu ama nedense sosyal medyanın hemen içine sindirebildiği çiftler arasında yer almadılar.

En son İbrahim Selim ile Bu Gece programına peş peşe konuk olduklarında, birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme oturmuştu çiftimiz.

En son İbrahim Selim ile Bu Gece programına peş peşe konuk olduklarında, birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme oturmuştu çiftimiz.

Kubilay Aka'nın 'Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsaydın neyi değiştirirdin?' sorusuna verdiği, 'Soyadı' cevabı büyük yankı uyandırmıştı. 

'Herkesin evlilik sinyali veriyor' diye yorumladığı cevabı Hafsanur Sancaktutan tarafından farklı yorumlanmıştı. 'Benimle dalga geçiyor, soyadımı sevmiyor' demişti kendisi... Biz de inanmış gibi yapmıştık!

Kaçıranlar için o anlara ve tüm detaylarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde ortaya bomba bir iddia atıldı! Kubilay Aka'nın soyad üstünden gidip verdiği evlilik sinyalinin altının boş olmadığını kanıtlayan türden bir iddia...

Geçtiğimiz saatlerde ortaya bomba bir iddia atıldı! Kubilay Aka'nın soyad üstünden gidip verdiği evlilik sinyalinin altının boş olmadığını kanıtlayan türden bir iddia...

Ayaklı Gazete'nin özel haberine göre; Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan için özel bir gece düzenledi ve evlilik teklifi etti! 

Teklifi kabul eden Hafsanur Sancaktutan'ın yüzük parmağındaki tek taşı görünce soru soranları geçiştirdiği ve evlilik durumunun şimdilik sadece çok yakınları tarafından bilindiği iddia edildi. 

Bu yaz düğünümüz olabilir yani, şu hızla hiç şaşırmayız! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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