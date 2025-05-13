Sinyali Boşuna Vermemiş: 9 Aydır Aşk Yaşayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Evleniyor!

Kubilay Aka ile aşk yaşadığı dedikoduları kol gezmeye başlamadan hemen önce röportaj verip, 'Ortalıkta adam kalmadı' diyen Hafsanur Sancaktutan'ın sözünden bu kadar hızlı dönmesi hepimizde bir şok etkisi bırakmıştı.

Bir de Kubilay Aka'nın pek hareketli aşk geçmişi var tabii, Hafsanur Sancaktutan'ın zarafetinin yanına başta pek yakıştırılmadı kendisi.

9 aydır da genellikle 'cringe' bulunan, yakın zamanda ayrılacaklarına inanılan o çiftlerden oldular. Aslında birbirlerine klişe olsa da şeker jestleri vardı, ikisi de hep çok aşık gözüküyordu ama nedense sosyal medyanın hemen içine sindirebildiği çiftler arasında yer almadılar.