Sinyali Boşuna Vermemiş: 9 Aydır Aşk Yaşayan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Evleniyor!
Ayaklı Gazete'nin özel haberine göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın 9 aylık beraberliğin ardından evlenmeye karar verdiği iddia edildi.
Kubilay Aka'nın evlilik teklifini çoktan ettiği ve Hafsanur'un da teklifi kabul ettiği öğrenildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Geçtiğimiz Ağustos ayında magazin manşetleri Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın aşk iddalarıyla süslenmişti.
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En son İbrahim Selim ile Bu Gece programına peş peşe konuk olduklarında, birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalarla gündeme oturmuştu çiftimiz.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya bomba bir iddia atıldı! Kubilay Aka'nın soyad üstünden gidip verdiği evlilik sinyalinin altının boş olmadığını kanıtlayan türden bir iddia...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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