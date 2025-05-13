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Ablası Göz mü Yumdu? 50 Yıl Sonra Röportaj Veren 'Enişteci' Gülden Karaböcek'ten Taciz Sorusuna Şok Cevap!

Ablası Göz mü Yumdu? 50 Yıl Sonra Röportaj Veren 'Enişteci' Gülden Karaböcek'ten Taciz Sorusuna Şok Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 11:32

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının genel koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'ya 50 yıllık sessizliğini bozarak özel bir röportaj veren, 'Enişteci' lakabıyla magazin tarihine kazınan Gülden Karaböcek, eniştesiyle ilişkisinin nasıl başladığına dair çarpıcı detaylar paylaştı. 

'Siz eniştenizin tacizine mi uğradınız?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti!

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Haftalardır yıllar önceki magazin skandalını, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kız kardeş ihaneti temalı olaylı hikayesini konuşuyoruz.

Haftalardır yıllar önceki magazin skandalını, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kız kardeş ihaneti temalı olaylı hikayesini konuşuyoruz.

Sebebi Neşe Karaböcek'in yıllar sonra çıkarmaya karar verdiği 'İşte Benim Masalım' isimli kitabı ve 'enişteci' lakabıyla lugata kazınan kız kardeşinin ihanetini anlattığı paragraflar... 

Olayı artık bilmeyen kalmamıştır fakat biz yine de kısa bir özet geçelim; Neşe Karaböcek kariyerinin pik dönemindeyken manşetlere kız kardeşinin ihanetiyle oturmuş, şarkıcılıkta yeni yeni yükselmeye başlamış Gülden Karaböcek'in, eşi Atilla Alpsakarya'yla ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. 

Gülden Karaböcek, ablası boşandıktan hemen sonra eniştesiyle evlendi. İki kız kardeşin aynı beyefendiden birer çocuğu oldu. Kız kardeşlik de olay yaşandığı gibi bitti, Gülden Karaböcek'i silen Neşe Karaböcek geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kitap lansmanında kardeşini asla affetmeyeceğini söylemişti. 

Olaylar büyüyünce, devreye Gülden Karaböcek de girdi. 50 yıl sonra sessizliğini bozan Gülden Karaböcek'in verdiği röportajın ablasını özlediği ve bir istekte bulunduğu kesidi sosyal medyaya düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün tamamı yayınlanan röportajda "enişteci" lakabı üstüne yapışan Gülden Karaböcek'in oldukça çarpıcı açıklamarda bulunduğu ortaya çıktı.

Bugün tamamı yayınlanan röportajda "enişteci" lakabı üstüne yapışan Gülden Karaböcek'in oldukça çarpıcı açıklamarda bulunduğu ortaya çıktı.

Röportaj boyunca birçok kez pişmanlığını dile getiren Gülden Karaböcek, Kanal D'nin Neler Oluyor Hayatta programına yaptığı açıklamada kendisini bu evliliğe ablası Neşe Karaböcek'in mecbur ettiğini söyledi. 

'Bir aşk meselesi falan yok, öyle bir şey yok. Onun işine öyle geldi. Mecbur etmeselerdi. Eniştemle evlenmeye beni ablam mecbur etti. Beni ortaya döktü, rezil etmeye çalıştı, bir taşla kaç tane kuş vurmaya çalıştı. Hem beni sahneden mahrum etmek istedi, hem halkın gözünde küçük düşürmek istedi, hem de benden kurtulacaktı. Mağdur bir kadını oynamak istedi, öyle de oldu. Beni sokakta bıraktırdı' dedi.

Atilla Alpsakarya'ya hiç aşık olmadığını söyleyen Gülden Karaböcek, "Ben tek başıma kaldım, kimsem yoktu. Gidecek yerim yoktu" açıklamasında bulundu.

Atilla Alpsakarya'ya hiç aşık olmadığını söyleyen Gülden Karaböcek, "Ben tek başıma kaldım, kimsem yoktu. Gidecek yerim yoktu" açıklamasında bulundu.

'Ne kadar birlikteliğiniz oldu eniştenizle?' sorusu karşısında yutkunan Gülden Karaböcek, 

'Yani aynı evi paylaştık ama o kendi hayatını yaşıyordu dışarda. Zannedersem 12 sene aynı evi paylaştık. Bir tek çocuk döneminde karı koca ilişkimiz oldu' ifadelerini kullandı. İlişkinin kendisi 18, Atilla Alpsakarya 38 yaşındayken başladığını fakat evvelinde yaşanan olay sebebiyle buralara geldiğini belirten Gülden Karaböcek, konuya hiç girmek istemedi ve 20 yaşında evlendiğini söyledi. 

Röportaj ilerledikçe sorularla terleyen ve sürekli 'enişte' vurgusundan rahatsız olan Gülden Karaböcek önce sinirlense de soruları cevaplaya devam etti.

"Bu ilişki Atilla beyin size ilgisiyle mi başladı?" sorusu geldiğinde ise ortalık karıştı.

"Bu ilişki Atilla beyin size ilgisiyle mi başladı?" sorusu geldiğinde ise ortalık karıştı.

'Hayır daha başka sebepler var' diyerek kafasını öne eğen Gülden Karaböcek, 'Söylemek istemiyorum' dedi. Ablasının yaşananları bildiğini zannetmediğini fakat tahmin ettiğini düşündüğünü vurgulayan Gülden Karaböcek, 'Anlatmak istemiyorum, şimdiye kadar anlatmadım. Bu sır benimle gidecek' dedi. 

Derken, program genel koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'dan, senelerdir sorulamayan 'Siz enişteniz tarafından tacize mi uğradınız?' sorusu yöneltildi. 

Bir anda Tunaboylu'nun gözlerine kilitlenen Gülden Karaböcek, verdiği esin ardından 'Hiçbir şey konuşmak istemiyorum' dedi. 'Ablanız bu tacize göz mü yumdu?' sorusuna 'Bilemem' cevabını veren Gülden Karaböcek, 'Konuşmak istemiyorum, lütfen. Beni fazla sıkıştırmayın. İstemiyorum konuşmak' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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