Ablası Göz mü Yumdu? 50 Yıl Sonra Röportaj Veren 'Enişteci' Gülden Karaböcek'ten Taciz Sorusuna Şok Cevap!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının genel koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu'ya 50 yıllık sessizliğini bozarak özel bir röportaj veren, 'Enişteci' lakabıyla magazin tarihine kazınan Gülden Karaböcek, eniştesiyle ilişkisinin nasıl başladığına dair çarpıcı detaylar paylaştı.
'Siz eniştenizin tacizine mi uğradınız?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti!
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Haftalardır yıllar önceki magazin skandalını, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kız kardeş ihaneti temalı olaylı hikayesini konuşuyoruz.
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Bugün tamamı yayınlanan röportajda "enişteci" lakabı üstüne yapışan Gülden Karaböcek'in oldukça çarpıcı açıklamarda bulunduğu ortaya çıktı.
Atilla Alpsakarya'ya hiç aşık olmadığını söyleyen Gülden Karaböcek, "Ben tek başıma kaldım, kimsem yoktu. Gidecek yerim yoktu" açıklamasında bulundu.
"Bu ilişki Atilla beyin size ilgisiyle mi başladı?" sorusu geldiğinde ise ortalık karıştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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