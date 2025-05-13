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İstanbul’da Deprem Oldu: AFAD Duyurdu, İstanbul’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul’da Deprem Oldu: AFAD Duyurdu, İstanbul’da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 08:11

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da sabah saat 07.18’de bir deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul’da sabah saat 07.18’de bir deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Sarsıntı yerin 13.6 kilometre derinliğinde meydana gelirken İstanbul’un farklı noktalarında deprem hissedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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