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PKK’nın Silah Bırakma ve Fesih Kararı Sonrası Mansur Yavaş Meclis’i İşaret Etti

PKK’nın Silah Bırakma ve Fesih Kararı Sonrası Mansur Yavaş Meclis’i İşaret Etti

Mansur Yavaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 10:38 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 11:03

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş PKK'nın feshine ilişkin yaptığı açıklamada Meclis'i işaret etti, yapılacak düzenlemelere ilişkin de referandum önerdi. Mansur Yavaş açıklamasında “Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır” dedi.

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PKK’nın Silah bırakmasının ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

PKK’nın Silah bırakmasının ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

PKK’nın kendini feshi sonrası Meclis’i işaret eden Mansur Yavaş “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi. 

İşte Mansur Yavaş’ın açıklamaları: 

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir.

Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir.

Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir. 

Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiç bir koşulda üzemeyiz… 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, süreci şeffaflıkla, hukuka ve anayasal düzenimize bağlı kalarak yürütmelidir. Bu sürecin yegâne adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yetki, denetim ve irade yalnızca milletin temsil edildiği bu çatı altında şekillenmelidir. Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır.

Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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