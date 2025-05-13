PKK’nın Silah Bırakma ve Fesih Kararı Sonrası Mansur Yavaş Meclis’i İşaret Etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş PKK'nın feshine ilişkin yaptığı açıklamada Meclis'i işaret etti, yapılacak düzenlemelere ilişkin de referandum önerdi. Mansur Yavaş açıklamasında “Yapılacak düzenlemelerin gerekmesi halinde ise referanduma başvurularak halkın karar vermesi sağlanmalıdır” dedi.
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PKK’nın Silah bırakmasının ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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