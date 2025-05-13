TikTok’ta Yeni ‘Ölüm Akımı’: Mavi Balina’dan Sonra Şimdi de A4!
TikTok başta olmak üzere challenge adı altında gençler arasında dönem dönem moda olan ‘ölüm akımları’na bir yenisi daha eklendi. Bir dönem çocuklar arasında akım haline gelen Mavi Balina’dan sonra gündem A4! TikTok'ta meydan okuyanlar aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar.
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TikTok’ta ölümle sonuçlanan akımlara bir yenisi daha eklendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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