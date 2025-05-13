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TikTok’ta Yeni ‘Ölüm Akımı’: Mavi Balina’dan Sonra Şimdi de A4!

TikTok’ta Yeni ‘Ölüm Akımı’: Mavi Balina’dan Sonra Şimdi de A4!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2025 - 10:21

TikTok başta olmak üzere challenge adı altında gençler arasında dönem dönem moda olan ‘ölüm akımları’na bir yenisi daha eklendi. Bir dönem çocuklar arasında akım haline gelen Mavi Balina’dan sonra gündem A4! TikTok'ta meydan okuyanlar aynada A4'ü tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar.

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TikTok’ta ölümle sonuçlanan akımlara bir yenisi daha eklendi.

TikTok’ta ölümle sonuçlanan akımlara bir yenisi daha eklendi.

Sabah’ta yer alan habere göre; Bir dönem ölümlerle sonuçlanan Mavi Balina akımı popülerken şimdi ise gündem de genç kızlar arasındaki A4 akımı birçok kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki genç kızlar, aynaya A4 kağıdını tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. Zayıfladıkça da beğeni topluyorlar. 

Bu ‘ölüm akımı’ hakkında açıklama yapan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Cemre Yaşöz şunları söyledi: “Meydan okumalar var. Mesela derisine 20 saniye boyunca deodorant sıkıyor, ciltte yanıklar oluşuyor. Ateşle birbirlerini yakıyorlar, kaynar suyu uyuyan arkadaşlarının üzerine döküyorlar. Çok tehlikeli. Araştırmalar en çok 10- 14 yaş arası çocukların bu tuzaklara daha fazla düştüğünü ortaya çıkarıyor. Mesela kaynar su challenge'da, kaynar suyu içebiliyorlar, uyurken bir arkadaşlarının üzerlerine dökebiliyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki challenge ne kadar tehlikeli olursa görüntülenme ve tıklanma sayısı o kadar artıyor. O kadar takipçi kazanıyorlar. O kadar ilgi uyandırmak istiyorlar. Araştırmalar ruh sağlığı bozuk olan gençlerin ve çocukların bu oyunlara daha fazla katıldığını gösteriyor. Aileden daha az ilgi gören ve bu nedenle de kabul görme arzusu daha fazla olan çocuklar bunlar.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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