TikTok’ta Yeni ‘Ölüm Akımı’: Mavi Balina’dan Sonra Şimdi de A4!

Sabah’ta yer alan habere göre; Bir dönem ölümlerle sonuçlanan Mavi Balina akımı popülerken şimdi ise gündem de genç kızlar arasındaki A4 akımı birçok kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki genç kızlar, aynaya A4 kağıdını tutup bedenlerini A4 içinde bırakacak kadar zayıflamaya çalışıyorlar. Zayıfladıkça da beğeni topluyorlar.

Bu ‘ölüm akımı’ hakkında açıklama yapan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Cemre Yaşöz şunları söyledi: “Meydan okumalar var. Mesela derisine 20 saniye boyunca deodorant sıkıyor, ciltte yanıklar oluşuyor. Ateşle birbirlerini yakıyorlar, kaynar suyu uyuyan arkadaşlarının üzerine döküyorlar. Çok tehlikeli. Araştırmalar en çok 10- 14 yaş arası çocukların bu tuzaklara daha fazla düştüğünü ortaya çıkarıyor. Mesela kaynar su challenge'da, kaynar suyu içebiliyorlar, uyurken bir arkadaşlarının üzerlerine dökebiliyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki challenge ne kadar tehlikeli olursa görüntülenme ve tıklanma sayısı o kadar artıyor. O kadar takipçi kazanıyorlar. O kadar ilgi uyandırmak istiyorlar. Araştırmalar ruh sağlığı bozuk olan gençlerin ve çocukların bu oyunlara daha fazla katıldığını gösteriyor. Aileden daha az ilgi gören ve bu nedenle de kabul görme arzusu daha fazla olan çocuklar bunlar.'