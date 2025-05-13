Servetleri Dudak Uçuklattı! Türkiye’nin En Zengin 28 Kadını Açıklandı
Her yıl açıklanan en zengin Türkler listesi bu kez dikkat çeken bir ayrıntı barındırıyor. Forbes’un 2025 raporuna göre listeye giren kadınların sayısında artış var. Özellikle Sabancı, Koç, Doğan ve Enka gibi dev holdinglerin varis kadınları öne çıkıyor. Kadınların toplam serveti 20 milyar doları aşarken, ilk sıradaki ismin serveti ise 4 milyar doları buldu. Türkiye'nin en güçlü kadınları servetleriyle bu yıl da zirvede.
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Her yıl Forbes tarafından açıklanan en zengin 100 Türk listesi, bu yıl 28 kadının yer almasıyla dikkat çekti.
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Başta 4 milyar dolarlık servetiyle öne çıkan Eren Özmen'in de dahil olduğu listenin tamamı şöyle 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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