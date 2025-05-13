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Servetleri Dudak Uçuklattı! Türkiye’nin En Zengin 28 Kadını Açıklandı

Servetleri Dudak Uçuklattı! Türkiye’nin En Zengin 28 Kadını Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 16:38

Her yıl açıklanan en zengin Türkler listesi bu kez dikkat çeken bir ayrıntı barındırıyor. Forbes’un 2025 raporuna göre listeye giren kadınların sayısında artış var. Özellikle Sabancı, Koç, Doğan ve Enka gibi dev holdinglerin varis kadınları öne çıkıyor. Kadınların toplam serveti 20 milyar doları aşarken, ilk sıradaki ismin serveti ise 4 milyar doları buldu. Türkiye'nin en güçlü kadınları servetleriyle bu yıl da zirvede.

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Her yıl Forbes tarafından açıklanan en zengin 100 Türk listesi, bu yıl 28 kadının yer almasıyla dikkat çekti.

Her yıl Forbes tarafından açıklanan en zengin 100 Türk listesi, bu yıl 28 kadının yer almasıyla dikkat çekti.

Geçmiş yıllara göre kadın milyarder sayısında önemli bir artış yaşanırken, iş dünyasındaki kadın etkisinin daha görünür hale geldiği görüldü. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Amerika merkezli Sierra Nevada Corporation’ın sahibi Eren Özmen oldu. 4 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan Özmen’i, Koç Holding’den İpek Kıraç 2,7 milyar dolarlık servetiyle takip etti. Filiz Şahenk ve Semahat Arsel gibi köklü ailelerin üyeleri de üst sıralarda yer aldı.

Koç, Doğan, Sabancı, Enka ve Doğuş Holding gibi Türkiye'nin en büyük şirketlerinde etkin pozisyonda olan kadınlar, listede büyük yer kapladı. Koç ailesinden İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç gibi isimler milyon dolarlık servetleriyle dikkat çekti. 

Enka’dan Ayşe Verda Gülçelik, Vildan Gülçelik, Yasemin Zeynep Keyman ve Tara ailesinin diğer üyeleri de toplamda yüz milyonlarca doları aşan servetleriyle listede yer aldı. Doğan Holding’den Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begümhan Doğan Faralyalı ve Hanzade Doğan Boyner gibi tanıdık isimler de bu yılki listede öne çıkanlar arasında.

Başta 4 milyar dolarlık servetiyle öne çıkan Eren Özmen'in de dahil olduğu listenin tamamı şöyle 👇🏻

Başta 4 milyar dolarlık servetiyle öne çıkan Eren Özmen'in de dahil olduğu listenin tamamı şöyle 👇🏻

  • Eren Özmen – Sierra Nevada Corp. – 4 milyar dolar

  • İpek Kıraç – Koç Holding – 2,7 milyar dolar

  • Filiz Şahenk – Doğuş Holding – 2,6 milyar dolar

  • Semahat Arsel – Koç Holding – 2,6 milyar dolar

  • Deniz Şahenk – Doğuş Holding – 1,4 milyar dolar

  • Ceyda Lale Tara – Enka İnşaat – 900 milyon dolar

  • Leyla Tara Suyabatmaz – Enka İnşaat – 900 milyon dolar

  • Yasemin Zeynep Keyman – Enka İnşaat – 900 milyon dolar

  • Vildan Gülçelik – Enka İnşaat – 850 milyon dolar

  • Hanzade Doğan Boyner – Doğan Holding – 800 milyon dolar

  • Çiğdem Sabancı – Sabancı Holding – 700 milyon dolar

  • Serra Sabancı – Sabancı Holding – 700 milyon dolar

  • Sevda Gülçelik – Enka İnşaat – 700 milyon dolar

  • Suzan Sabancı – Sabancı Holding – 700 milyon dolar

  • Aylin Elif Koç – Koç Holding – 650 milyon dolar

  • Esra Çiğdem Koç – Koç Holding – 650 milyon dolar

  • Claire Arcas – Arkas Holding – 600 milyon dolar

  • Diane Arcas Göçmez – Arkas Holding – 600 milyon dolar

  • Figen Çarmıklı – Çarmıklı Holding – 575 milyon dolar

  • Arzuhan Doğan Yalçındağ – Doğan Holding – 550 milyon dolar

  • Ayşe Verda Gülçelik – Enka İnşaat – 550 milyon dolar

  • Begümhan Doğan Faralyalı – Doğan Holding – 550 milyon dolar

  • Vuslat Doğan Sabancı – Sabancı Holding – 550 milyon dolar

  • Aysun Kibar – Kibar Holding – 525 milyon dolar

  • Dilek Sabancı – Sabancı Holding – 525 milyon dolar

  • Emine Sabancı Kamışlı – Sabancı Holding – 525 milyon dolar

  • Sevil Sabancı – Sabancı Holding – 525 milyon dolar

  • Işıl Doğan – Doğan Holding – 500 milyon dolar

  • Tülay Aksoy – Anadolu Grubu Holding – 500 milyon dolar

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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