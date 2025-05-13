Servetleri Dudak Uçuklattı! Türkiye’nin En Zengin 28 Kadını Açıklandı

Geçmiş yıllara göre kadın milyarder sayısında önemli bir artış yaşanırken, iş dünyasındaki kadın etkisinin daha görünür hale geldiği görüldü. Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Amerika merkezli Sierra Nevada Corporation’ın sahibi Eren Özmen oldu. 4 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan Özmen’i, Koç Holding’den İpek Kıraç 2,7 milyar dolarlık servetiyle takip etti. Filiz Şahenk ve Semahat Arsel gibi köklü ailelerin üyeleri de üst sıralarda yer aldı.

Koç, Doğan, Sabancı, Enka ve Doğuş Holding gibi Türkiye'nin en büyük şirketlerinde etkin pozisyonda olan kadınlar, listede büyük yer kapladı. Koç ailesinden İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç gibi isimler milyon dolarlık servetleriyle dikkat çekti.

Enka’dan Ayşe Verda Gülçelik, Vildan Gülçelik, Yasemin Zeynep Keyman ve Tara ailesinin diğer üyeleri de toplamda yüz milyonlarca doları aşan servetleriyle listede yer aldı. Doğan Holding’den Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begümhan Doğan Faralyalı ve Hanzade Doğan Boyner gibi tanıdık isimler de bu yılki listede öne çıkanlar arasında.