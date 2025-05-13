Business Uçmayı "Savurgan" Bulan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton Gündem Oldu
Türkiye'nin en popüler, başarılı ve zengin iş kadınlarından biri olan Alarko Holding yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton, Bloomberg HT'de İşte Zirve programının konuğu oldu.
Business uçmayı tercih edenlere 'savurgan' etiketi yapıştırıp Business konseptini çok saçma bulduğunu belirten Alaton'un üstündeki kıyafet ve aksesuarlar göz önünde bulundurulduğunda dillere düşmesi de kaçınılmaz oldu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından biri olan, Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'a denk gelmişsinizdir.
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Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Bloomberg HT'de yayınlanan İşte Zirve programına konuk olduğunda sarf ettiği sözler!
Kolundaki saat, ayağındaki ayakkabı ve jetleri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulunca da dillere fena düştü tabii. Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.
Sonra da kimler Leyla Alaton hanım için nasıl yorumlarda bulunmuş onu inceleyelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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