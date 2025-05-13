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Business Uçmayı "Savurgan" Bulan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton Gündem Oldu

Business Uçmayı "Savurgan" Bulan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.05.2025 - 15:08

Türkiye'nin en popüler, başarılı ve zengin iş kadınlarından biri olan Alarko Holding yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton, Bloomberg HT'de İşte Zirve programının konuğu oldu. 

Business uçmayı tercih edenlere 'savurgan' etiketi yapıştırıp Business konseptini çok saçma bulduğunu belirten Alaton'un üstündeki kıyafet ve aksesuarlar göz önünde bulundurulduğunda dillere düşmesi de kaçınılmaz oldu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından biri olan, Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'a denk gelmişsinizdir.

Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından biri olan, Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'a denk gelmişsinizdir.

Alarko Holding'in kurucusu İshak Alaton'un ilk çocuğu, Vedat Alaton'un ablası olan Leyla Alaton'u şöyle kısacık tanıtalım; 

1992 yılında, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını” seçilen Leyla Alaton, 1993 yılında Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk defa seçilen “Geleceğin Liderleri” arasında yer aldı.

Yine 1993 yılında, kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketini kuran Alaton, Aérospatiale, Alcatel gibi dünya devlerine danışmanlık yaptı. Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Leyla Alaton, aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi ve Fransız Legion d’Honneur'un da nişan sahibi.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Bloomberg HT'de yayınlanan İşte Zirve programına konuk olduğunda sarf ettiği sözler!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Bloomberg HT'de yayınlanan İşte Zirve programına konuk olduğunda sarf ettiği sözler!

Business biletle uçmayı ayıpladığını dile getiren Alaton, 

'Business'la uçmayı ayıplıyorum yani hakikaten ayıplıyorum çünkü uçağın biliyorsun önü de arkası da aynı yere iniyor. Yani onun için büyük bir savurganlık gibi sanki, mecbur değilsin. Şimdi mesela birkaç saat sonra tarım için toplantımız var, Denizli'ye uçacağım. Tabii ki ekonomide uçacağım. Yani ne alakası var? Niye business'ta oturayım? Anlamsız geliyor anlamsız. Manasız. Savurganlık... İhtiyacım yok' açıklamasında bulundu.

Kolundaki saat, ayağındaki ayakkabı ve jetleri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulunca da dillere fena düştü tabii. Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.

Sonra da kimler Leyla Alaton hanım için nasıl yorumlarda bulunmuş onu inceleyelim! 👇

Sonra da kimler Leyla Alaton hanım için nasıl yorumlarda bulunmuş onu inceleyelim! 👇
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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